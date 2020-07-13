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Ōma Cinema показала дизайн вертикального кинозала. Он похож на помещение сената из «Звездных войн»

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В сети обсуждают необычный дизайн кинотеатра, созданный компанией Ōma Cinema. Вместо привычных рядов с креслами зрителей предлагается распределять по отдельным платформам, которые расположены вертикально на стене напротив экрана. На каждой платформе несколько мест и собственный вход. По задумке дизайнеров подобная модель кинозала позволит владельцам при желании менять раскладку мест, перемещая платформы.

Согласно презентации, вот как будут выглядеть подобные залы в реальности:

Утверждается также, что строительство первого подобного зала уже идет в Париже, а работу он начнет в 2021 году.

В Twitter обратили внимание, что дизайн кинотеатра от Ōma Cinema напоминает зал Галактического Сената из трилогии приквелов «Звездных войн». Там также использовались похожие платформы, на которых заседали сенаторы.

«Джордж Лукас вновь впереди планеты всей».

Перевод: «Это я, ваше кино».

Кроме «Звездных войн», дизайн вертикального кинозала сравнили с человеческими капсулами из «Матрицы».

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