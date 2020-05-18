«Ведьмак» и «Пол — это лава»: Самые популярные шоу Netflix по данным Variety

Издание Variety опубликовало список самых популярных сериалов Netflix. Среди лидеров есть хиты вроде «Ведьмака» и «Бумажного дома», реалити-шоу «Испытание соблазном» и документалка «Король тигров». При подсчете аудитории Netflix учитывает просмотр, если после запуска фильма или сериала прошло как минимум две минуты.
Топ-10 самых популярных сериалов Netflix выглядит так.
«Ведьмак», первый сезон
76 миллионов зрителей
Экранизация серии романов Анджея Сапковского, написанных в жанре темного фэнтези. Действие сериала происходит в мире, населенном агрессивными монстрами. Когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии (его играет Генри Кавилл), который всегда оказывается в центре важных событий.
«Бумажный дом», четвертый сезон
65 миллионов зрителей
Испанская криминальная драма, изначально снятая для канала Antena 3. «Бумажный дом» рассказывает о группе преступников, которые во главе с Профессором (Альваро Морте) пытаются ограбить Испанский королевский монетный двор.
«Король тигров»
64 миллиона зрителей
Документалка о Джо Экзотике — бывшем владельце частного зоопарка в Оклахоме с тиграми, львами и другими животными. Бизнес Экзотика процветал до тех пор, пока в его дела не вмешалась защитница животных Кэрол Баскин, которая решила закрыть зоопарк. Джо попытался избавиться от Баскин и в 2019 году его осудили за организацию заказного убийства и жестокое обращение с животными.
«Ты», второй сезон
54 миллиона зрителей
Работник книжного магазина Джо влюбляется в молодую писательницу Гвиневру и начинает преследовать ее. Он следит за девушкой и узнает мельчайшие подробности о ее жизни. Вскоре психопат получает доступ к ее соцсетям и начинает тайно манипулировать жизнью Гвиневры, пытаясь ей понравиться.
Подробнее о сериале
«Испытание соблазном», первый сезон
51 миллион зрителей
Реалити-шоу, участники которого отправляются на пляжный курорт, чтобы встретить свою любовь и заодно выиграть 100 тысяч долларов. Формат шоу предполагает строгие правила: в частности, героям запрещают целоваться, мастурбировать и заниматься сексом. В противном случае их призовой фонд уменьшится. Например, за поцелуй могут вычесть 3 тысячи долларов.
«Я никогда не…», первый сезон
40 миллионов зрителей
Драмеди о школьнице индийского происхождения по имени Деви. После смерти отца у девушки отказывают ноги, из-за чего она три месяца проводит в изоляции. Оправившись, Деви возвращается к прежней жизни, где ее ждут друзья, неприятели и мама, с которой у нее трудные отношения.
«Космические войска», первый сезон
40 миллионов зрителей
Главный герой — генерал Марк Нэйрд (Стив Карелл), которому поручают руководить новыми Космическими войсками США. Его задача — сделать свою страну лидером в безвоздушном пространстве, вот только сам Нэйрд слабо представляет, в чем заключается его работа.
Создатель «Космических войск» — Грег Дэниелс, шоураннер ситкома «Офис».
«Пол — это лава», первый сезон
37 миллионов зрителей
Соревновательного шоу, участники которого должны перепрыгивать с предмета на предмет — от диванов и кроватей до собственных сооружений — и при этом избегать прикосновений к полу.
«Слепая любовь», первый сезон
30 миллионов зрителей
Еще одно реалити-шоу в списке Variety. В этот раз участники — 30 мужчин и женщин, которые ходят на необычные свидания. Во время встреч они находятся в разных комнатах и вынуждены общаться, не видя друг друга.
«Озарк», третий сезон
29 миллионов зрителей
История чикагского брокера Марти Берда (Джейсон Бейтман), который отмывает деньги для местной мафии. Когда гангстеры убивают его напарника за воровство, главный герой вместе с семьей переезжает в Миссури и начинает работать над новой финансовой схемой.
«Корона», третий сезон
21 миллион зрителей
Сериал шоураннера Питера Моргана, сценариста «Гонки», посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. В каждом новом сезоне время действия шоу меняется, поэтому главную героиню играют разные актрисы. Так, в первом и втором сезонах роль Елизаветы исполнила Клер Фой, а в третьем и четвертом — Оливия Колман.
Также Vaiety назвал самые популярные сериалы Netflix, которые пользователи посмотрели как минимум на 70%:
- «Очень странные дела», третий сезон— 64 миллиона зрителей»;
- «Академия "Амбрелла"», первый сезон — 45 миллионов зрителей;
- «Бумажный дом», третий сезон — 44 миллиона зрителей;
- «Ты», первый сезон — 40 миллионов зрителей;
- «Половое воспитание», первый сезон — 40 миллионов зрителей;
- «Наша планета» — 33 миллиона зрителей;
- «Невероятное» — 32 миллиона зрителей;
- «Мертв для меня», первый сезон — 30 миллионов зрителей;
- «Когда они нас увидят» — 25 миллионов зрителей;
- «Элита», первый сезон — 20 миллионов зрителей;
- «Телохранитель» — 10 миллионов зрителей;
- «Защитник», первый сезон — 10 миллионов зрителей;
- «Малышка», первый сезон — 10 миллионов зрителей.
Источник: Variety
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