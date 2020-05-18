«Ведьмак» и «Пол — это лава»: Самые популярные шоу Netflix по данным Variety

«Слепая любовь», первый сезон

30 миллионов зрителей

Еще одно реалити-шоу в списке Variety. В этот раз участники — 30 мужчин и женщин, которые ходят на необычные свидания. Во время встреч они находятся в разных комнатах и вынуждены общаться, не видя друг друга.

Также Vaiety назвал самые популярные сериалы Netflix, которые пользователи посмотрели как минимум на 70%: