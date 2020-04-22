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Киновещь дня: Реалистичная кукла Малыша Йоды в натуральную величину

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На выставке Sideshow Con 2020 компания Sideshow Collectibles представила прототип новой фигурки Малыша Йоды из сериала «Мандалорец». Кукла выполнена в натуральную величину, чуть больше 40 см, и тщательно детализирована, от одежды до волосинок на голове. В руке мини-Йода держит свою любимую игрушку — металлический шарик из кабины корабля главного героя.

Цена Малыша Йоды по предзаказу — 375 долларов. Оформить заказ можно здесь, а в продажу он поступит осенью 2020-го.

Малыш Йода впервые появился на экране в финале первого эпизода «Мандалорца» и моментально захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде Малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств. Исполнитель главной роли Педро Паскаль отметил, что мини-Йода — неплохой экранный партнер, с которым легко работать. «Также рядом с ним я чувствую себя выше», — добавил актер.

Подробнее о сериале

Второй сезон «Мандалорца» выйдет этой осенью на Disney+. Сюжет новых серий не раскрывается.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Collider

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