Звезды «Скотта Пилигрима» собрались в честь 10-летия картины и устроили читку всего фильма

В связи с 10-летием выхода в прокат фильма «Скотт Пилигрим против всех» режиссер Эдгар Райт при поддержке Entertainment Weekly собрал удаленно звезд картины. Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Анна Кендрик, Киран Калкин, Крис Эванс, Джонни Симмонс, Эллен Вонг, Брэндон Рут, Джейсон Шварцман, Элисон Пилл вместе с автором комикса Брайаном Ли О’Мэлли и сценаристом Майклом Бэколлом устроили читку сценария, полностью прочитав весь текст ленты.

Судя по видео, звезды «Скотта Пилигрима» даже спустя 10 лет сохранили отличные отношения и хорошо проводят время в компании друг друга. Сперва они повеселились, но в итоге быстро вжились в роли своих персонажей и отыграли весь фильм от начала до конца. В качестве специального камео на экране появилась собака Криса Эванса.

Воссоединение также было связано с благотворительностью. Звезды собрались, чтобы привлечь внимание к фонду Water for People, который доставляет воду нуждающимся.