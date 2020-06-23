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КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новый сезон «Маши и Медведя». Посмотрите первый трейлер

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Новый сезон мультсериала «Маша и Медведь» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD. 30 июля подписчики онлайн-кинотеатра смогут увидеть первые две серии продолжения — «Большой поход», рассказывающий о приключениях героев по дороге к вулканам, и «Что внутри?» (наглядное и юмористичное пособие от Маши по конструированию техники).

В общей сложности анимационная студия Animaccord выпустит 26 эпизодов нового сезона. CEO компании Владимир Горбуля отметил, что продолжение впервые в истории мультсериала будет в формате ультравысокого качества 4К.

«Из года в год мы совершенствуем качество нашего контента, а этот релиз уникальный, ведь аудитория сможет не просто насладиться новыми сериями, но и получить максимум впечатлений, погрузившись в реалистичный мир Маши и Медведя с помощью новых технологий», — заявил глава студии.

«КиноПоиск HD уделяет много внимания работе с семейной аудиторией. Нам важно, чтобы детский контент, который мы показываем, был не только популярным, но и качественным, — говорит Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — „Маша и Медведь“ сочетают в себе и то и другое. Это мультфильм, который смотрят и любят миллионы детей во всем мире, и один из лучших образцов в линейке российской детской анимации. Мы очень рады, что подписчики КиноПоиск HD смогут первыми оценить новый сезон мультсериала».

Мультсериал «Маша и Медведь» стартовал в 2009 году. Главная героиня — активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для нее одной. Она постоянно находит, чем себя занять и развлечь, даже если всем остальным хочется тишины и покоя.

Проект переведен на 36 языков. В общей сложности у всех эпизодов сериала на YouTube сейчас более 42 миллиардов просмотров. В августе 2019 года серия «Маша плюс каша» установила рекорд и набрала на YouTube более 4 миллиардов просмотров. Серия стала единственным анимационным роликом, достигшим этой отметки.

Одновременно с запуском продолжения «Маши и Медведя» на КиноПоиск HD выйдет новый музыкальный проект «Песенки для малышей». Героиней сериала вновь станет Маша. Она будет петь развивающие, легкие для запоминания песенки, на которых воспитываются дети разных стран мира, изучая алфавит, счет и многое другое.

Новый сезон «Маши и Медведя» и «Песенки для малышей» будут доступны по подписке КиноПоиск HD на любом устройстве. Маленькие зрители смогут также посмотреть его в безопасном детском режиме, который может создать каждый подписчик. Новые серии будут выходить на КиноПоиск HD раз в месяц.

Подробнее о мультсериале

Предыдущие сезоны «Маши и Медведя» прямо сейчас доступны по подписке на КиноПоиск HD.

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