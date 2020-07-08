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Warner Bros. временно убрала «Довод» из расписания. Новую дату объявят позже

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Студия Warner Bros. временно исключила «Довод» Кристофера Нолана из своего расписания. Решение связано с закрытием кинотеатров в США: площадки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе по-прежнему не работают из-за пандемии COVID-19.

Прокатная модель «Довода» будет отличаться от традиционной. Как отмечают СМИ, фильм вряд ли выйдет во всем мире одновременно. Warner может выпустить его сначала в странах вроде Южной Кореи, где кинотеатры сейчас работают, а уже потом в США. Студия должна объявить о своих планах в ближайшие дни.

Это уже третий перенос «Довода». В разное время Warner хотела выпустить ленту 17 и 31 июля, но в итоге назначила релиз на 12 августа.

Кроме того, Warner отложила третью часть «Заклятия». Теперь хоррор выйдет 4 июня 2021 года вместо 11 сентября 2020-го.

Источник: Deadline

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