«Netflix попытался сделать женскую версию „Ведьмака“»: Что пишут о сериале «Проклятая»

На Netflix 17 июля вышло фэнтези «Проклятая» по мотивам легенд о короле Артуре. Сериал с Кэтрин Лэнгфорд в главной роли получил для оригинального проекта стрим-сервиса очень низкие зрительские рейтинги — 5,3 на IMDb (5,3 на КиноПоиске) и 47% на Rotten Tomatoes. Критики оценили шоу лучше — на 73%.

Мнение зрителей

В соцсетях мнения разделились. Многие пользователи хвалят сериал за разнообразный актерский состав, в котором нашлось место и чернокожим актерам, и актерам азиатского происхождения, и людям с нетипичной внешностью. Также в Twitter отмечают интересный взгляд на легенды о короле Артуре и захватывающий сюжет. Некоторые даже сравнивают его с «Ведьмаком» и «Игрой престолов». Другие, наоборот, возмущены кастинговыми решениями и критикуют сериал, например, за то, что персонажа, основанного на образе короля Артура, играет темнокожий Девон Террелл.

Перевод: «Мое уважение разнообразию „Проклятой“. Нам нужно больше такого в фэнтези».

В Twitter предположили, что причина таких низких рейтингов — расизм зрителей, которые ставят сериалу единицу из-за разнообразного и «неканоничного для артурианы» каста.

Перевод: «Вопиющий расизм в рецензиях на „Проклятую“ на IMDb».

Однако пользователи отмечают и действительно слабые стороны «Проклятой»: скучные битвы, не всегда удачные спецэффекты, провисающий сюжет и отсутствие химии между актерами.

Перевод: «Кто еще чувствует, что у Артура и Нимуэ нет химии вообще?»

Перевод: «У меня было много надежд на „Проклятую“, но это просто какое-то разочарование. Они должны были взять сильную черную женщину вместо Кэтрин Лэнгфорд. Она не подходит на эту роль. Зендея, обрати внимание».

Перевод: «„Проклятая“, пожалуй, самый ужасный сериал, который я смотрел за долгое-долгое время. Если вы читаете это и планировали смотреть — пожалуйста, не надо. Кажется, сериал сам по себе проклят».

Перевод: «Что, черт возьми, из себя представляет „Проклятая“? Это микс „Зена — королева воинов“ / „Геркулеса“ (со слабым фэнтези-сюжетом и эффектами) и „Ведьмака“ (с чепухой вместо диалогов), а также слишком вольное обращение с артурианой. И это только первый эпизод».

Перевод: «Не хорошо, но и не прям чтобы очень плохо. Это сериал уровнем ниже среднего, со слабой актерской игрой, слабым CGI и неплохим сюжетом. Но логика проседает в нем. Пожалуйста, не сравнивайте его с великими сериалами вроде „Игры престолов“. Netflix просто попытался сделать женскую версию „Ведьмака“, но очень сильно облажался».

Хвалят в соцсетях в основном Плачущего монаха, героя Дэниэла Шармана, и операторскую работу.

Перевод: «Эта сцена».

Перевод: «„Проклятую“ весело смотреть, хорошая операторская работа, но лучше, чем „Ведьмак“? Нет, мэм, даже рядом не стояло. Это в прямом смысле проклятая „Игра престолов“».

Мнение критиков

Критики приняли сериал сдержанно. Рейтинг положительных рецензий Rotten Tomatoes составил 73% (средняя оценка — 6,1/10), а средний балл на Metacritic — 57/100.

«Это дорогая, ужасно написанная, хаотичная и во многом идиотская сказка», — считает автор The Guardian Люси Манган. Она оценила сериал на 2/5, но отметила, что от некоторых моментов можно получить удовольствие. Например, во время экшен-сцен, где герои замахиваются топорами, а главную героиню преследуют волки.

Автор Variety Даниэль Даддарио отмечает, что «Проклятая» ощутимо проигрывает другому фэнтези — «Игре престолов». Сериал HBO, пишет критик, глубже раскрывает свои темы, а также выигрывает в плане спецэффектов. Кроме того, Даддарио считает попытку актуализировать главную героиню провальной: «У Лэнгфорд харизма настоящей звезды, но перед ней стояла задача, которую не учли сценаристы, — сыграть одновременно сурового лидера и уязвимую молодую девушку. И дело не в том, что эти черты не могут сосуществовать, а в том, что из-за современного мышления и речи, показанных в сериале, сцены с участием ее героини выглядят неуместными. Когда она говорит Артуру, что хочет сбежать туда, где „они могут быть собой“, или что „трудно понять, кто мы на самом деле“, манеры XXI века делают сериал похожим не на Средневековье, а на ресторан в средневековой тематике».

Критик The Hollywood Reporter Даниэль Фенберг пишет, что у «Проклятой» сбивчивое повествование: «У одних серий очень быстрый темп — в них масштабные экшен-сцены, струящаяся CG-кровь, плюс неглупые диалоги и почти искренние эмоции. Другие серии похожи на долгое ожидание того, что должно произойти с героями». Кроме того, автор ругает съемочную группу, особенно гримеров. Например, в одной сцене герои выглядят так, словно их гримировали часами, а в другой смотрятся, как будто «упали в миску с овсянкой».

Брайан Лоури из Times, автор самой позитивной рецензии, похвалил шоу за многонациональный актерский состав, а также за актуальную повестку. Он считает, авторы радикально переосмыслили жанр фэнтези, и создателям других сериалов стоит брать с них пример. «Война красных паладинов и Фей вызвана нежеланием обеих групп жить в плюралистическом обществе, а также их невежественными стереотипами в отношении друг друга. Их конфликт напоминает системный расизм, дискриминацию на почве религии и миграционный кризис, хотя авторы избегают грубых параллелей», — отмечает журналист.

Автор Digital Spy также похвалил «Проклятую» за этническое разнообразие среди актеров. Он считает, в этом смысле сериал успешнее «Игры престолов» и «Ведьмака». В разговоре с изданием Девон Террелл, сыгравший Артура, признался, что участие в сериале было для него неожиданностью. Он сомневался, что на роль культового героя возьмут темнокожего актера, но, по словам продюсеров, Террелл идеально вписался в образ Артура.