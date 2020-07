Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

Как утверждают источники We Got This Covered, студия Warner предлагает Бену Аффлеку вновь вернуться на экраны в роли Бэтмена. По информации инсайдеров, сейчас с актером, сыгравшим Темного рыцаря в «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости», ведутся переговоры относительно камео в фильме «Флэш».

На данный момент эта информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во «Флэше» с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона. По мнению источников, с помощью Китона-Бэтмена студия познакомит зрителя с мультивселенной — набором альтернативных реальностей, которые в комиксах объясняли разные версии персонажей. Встреча двух Темных рыцарей поможет отделить Аффлека в собственную вселенную и даст студии возможность при необходимости разработать самостоятельный проект с участием актера.



«Флэш» несколько лет находится в разработке, и проекту долгое время не везло с постановщиками. Сейчас режиссерское кресло «Флэша» занимает постановщик «Оно» Андрес Мускетти. Над сценарием проекта работает Кристина Ходсон, автор фильмов «Бамблби» и «Хищные птицы». Подробности сюжета не раскрываются. Релиз картины запланирован на 2 июня 2022 года.

Источник: We Got This Covered