КиноПоиск

Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

Обсудить0

Как утверждают источники We Got This Covered, студия Warner предлагает Бену Аффлеку вновь вернуться на экраны в роли Бэтмена. По информации инсайдеров, сейчас с актером, сыгравшим Темного рыцаря в «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости», ведутся переговоры относительно камео в фильме «Флэш».

На данный момент эта информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во «Флэше» с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона. По мнению источников, с помощью Китона-Бэтмена студия познакомит зрителя с мультивселенной — набором альтернативных реальностей, которые в комиксах объясняли разные версии персонажей. Встреча двух Темных рыцарей поможет отделить Аффлека в собственную вселенную и даст студии возможность при необходимости разработать самостоятельный проект с участием актера.

«Флэш» несколько лет находится в разработке, и проекту долгое время не везло с постановщиками. Сейчас режиссерское кресло «Флэша» занимает постановщик «Оно» Андрес Мускетти. Над сценарием проекта работает Кристина Ходсон, автор фильмов «Бамблби» и «Хищные птицы». Подробности сюжета не раскрываются. Релиз картины запланирован на 2 июня 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: We Got This Covered

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Слух дня: Райан Рейнольдс хочет сыграть Дэдпула в новом «Человеке-пауке», но Marvel против

Слух дня: Райан Рейнольдс хочет сыграть Дэдпула в новом «Человеке-пауке», но Marvel против

15 июля6
Слух дня: Джей Джей Абрамс спродюсирует новый фильм о Джоне Константине

Слух дня: Джей Джей Абрамс спродюсирует новый фильм о Джоне Константине

7 июля13
Слух дня: Студия хочет вернуть Кристиана Бэйла в роли Бэтмена

Слух дня: Студия хочет вернуть Кристиана Бэйла в роли Бэтмена

30 июня18
Слух дня: Дарт Вейдер появится в спин-оффе «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби

Слух дня: Дарт Вейдер появится в спин-оффе «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби

17 июля5

Главное сегодня

Культовое кино

ВидеоПочему «Назад в будущее» — великое кино

Сегодня6
Почему «Назад в будущее» — великое кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

час назад2
Находка дня: Реалистичные версии диснеевских принцесс
Бюро находок

Находка дня: Реалистичные версии диснеевских принцесс

Сегодня, 14:155
Фильм недели: «Бессмертная гвардия» — кинокомикс о том, как устала Шарлиз Терон

Фильм недели: «Бессмертная гвардия» — кинокомикс о том, как устала Шарлиз Терон

17 июля27
Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

Сегодня, 12:222
Микки Рурк вспомнил о старом конфликте с Робертом Де Ниро. Назвал актера сопляком и плаксой

Микки Рурк вспомнил о старом конфликте с Робертом Де Ниро. Назвал актера сопляком и плаксой

Сегодня, 11:3219
«Бессмертная гвардия» привлекла не менее 72 миллионов пользователей, утверждает Netflix

«Бессмертная гвардия» привлекла не менее 72 миллионов пользователей, утверждает Netflix

Сегодня, 10:166
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт