Находка дня: Реалистичные версии диснеевских принцесс

Художница Холли Фэ решила показать, как бы выглядели знаменитые персонажи мультфильмов Disney с реалистичными лицами. Она перерисовала героинь «Холодного сердца», «Моаны», «Рапунцель» и диснеевских принцесс из «Ральф против интернета», уменьшив им глаза, изменив овал лица и размер носа. Результат получился любопытный.

Фэ также опубликовала видео с процессом перерисовки каждой героини.

«Знали ли вы, что я перерисовала Эльзу, потому что мне однажды стало скучно дома, я решила просто развлечься не напрягаясь, — написала художница. — Через несколько часов она начала набирать популярность. Кому-то она нравится, кто-то ее ненавидит. Наверное, поэтому она и стала популярной».

С остальными работами Фэ можно ознакомиться в Instagram.