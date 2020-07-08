КиноПоиск

Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

Обсудить0

Видеосервис more.tv опубликовал тизер драматического проекта «Псих» — первого сериала режиссера Федора Бондарчука. Главную роль в «Психе» исполнил Константин Богомолов, постановщик «Содержанок» и «Хорошего человека».

В центре сюжета — Олег, известный столичный психотерапевт, к которому выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Несмотря на то, что Олег постоянно находится в эпицентре жизни мегаполиса, он абсолютно одинок, и ему самому нужна помощь. Он переживает кризис среднего возраста, страдает от потери самоуважения и медикаментозной зависимости. В итоге ближе всякого человека ему становится неодушевленный предмет — Кукла.

Премьера 8-серийной психологической драмы запланирована на ноябрь 2020-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Трейлер боевика «Проект Power»: Джозеф Гордон-Левитт, Джейми Фокс и суперспособности

Трейлер боевика «Проект Power»: Джозеф Гордон-Левитт, Джейми Фокс и суперспособности

15 июля17
«Миру нужны супергерои»: Тизер-трейлер второго сезона «Пацанов»

«Миру нужны супергерои»: Тизер-трейлер второго сезона «Пацанов»

8 июля11
«Что мы, блин, теперь натворили?»: Трейлер второго сезона «Академии „Амбрелла“»

«Что мы, блин, теперь натворили?»: Трейлер второго сезона «Академии „Амбрелла“»

8 июля4
Вышел тизер-трейлер «Петровых в гриппе», нового фильма Кирилла Серебренникова

Вышел тизер-трейлер «Петровых в гриппе», нового фильма Кирилла Серебренникова

8 июля14

Главное сегодня

Культовое кино

ВидеоПочему «Назад в будущее» — великое кино

Сегодня6
Почему «Назад в будущее» — великое кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

час назад2
Находка дня: Реалистичные версии диснеевских принцесс
Бюро находок

Находка дня: Реалистичные версии диснеевских принцесс

Сегодня, 14:155
Фильм недели: «Бессмертная гвардия» — кинокомикс о том, как устала Шарлиз Терон

Фильм недели: «Бессмертная гвардия» — кинокомикс о том, как устала Шарлиз Терон

17 июля27
Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

Сегодня, 12:222
Микки Рурк вспомнил о старом конфликте с Робертом Де Ниро. Назвал актера сопляком и плаксой

Микки Рурк вспомнил о старом конфликте с Робертом Де Ниро. Назвал актера сопляком и плаксой

Сегодня, 11:3219
«Бессмертная гвардия» привлекла не менее 72 миллионов пользователей, утверждает Netflix

«Бессмертная гвардия» привлекла не менее 72 миллионов пользователей, утверждает Netflix

Сегодня, 10:166
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт