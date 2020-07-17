Микки Рурк вспомнил о старом конфликте с Робертом Де Ниро. Назвал актера сопляком и плаксой

В 1987 году Микки Рурк и Роберт Де Ниро вместе снялись в мистическом триллере «Сердце ангела». Актеры не поладили на площадке, и с тех пор между ними сохранялись напряженные отношения. По словам Рурка, этот конфликт даже помешал ему сняться в «Ирландце»: Де Ниро отказался вновь с ним работать. Теперь Рурк снова вспомнил о ссоре с Де Ниро, после того как последний назвал его лжецом в некоем интервью.

«Эй, Роберт Де Ниро! Да, я с тобой говорю, **** ты плакса, — написал Рурк. — Мой друг недавно рассказал, что несколько месяцев назад ты заявил газете: „Микки Рурк — лжец, он постоянно несет всякую чушь“. Послушай, мистер Крутой Парень в фильмах, ты — первый человек, который когда-либо называл меня лжецом, и это попало в газеты. Давай я тебе так скажу, сопляк: когда я тебя увижу, то, клянусь Господом и моей бабушкой, братом и всеми своими собаками, я тебя жестко и на 100% унижу. Микки Рурк, Бог мне свидетель».

Ранее Рурк рассказывал, что на съемках «Сердца ангела» Де Ниро заявил ему: «Думаю, нам лучше не разговаривать». Актер признался, что до личного знакомства восхищался Де Ниро, но теперь «видит его насквозь». Режиссер картины Алан Паркер, в свою очередь, утверждал, что Рурк был настоящим кошмаром на площадке. «Он был очень опасен на площадке, потому что ты никогда не знал, что он выкинет», — отметил постановщик.