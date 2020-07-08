Мем дня: Марк Цукерберг перестарался с кремом для загара. В сети его сравнили с Джокером

Марк Цукерберг, основатель соцсети Facebook, в выходные решил покататься на серфе на Гавайях. Чтобы не сгореть на солнце, Цукерберг обильно покрыл лицо средством от загара, в результате чего на фото он предстал с пугающе белым лицом. В Twitter не смогли пройти мимо этих фотографий и сразу начали сравнивать Цукерберга с разными персонажами, в первую очередь с Джокером.

«Марк Цукерберг 🤝 миссис Даутфайр».

«Просто замечу, что никто никогда не видел Марка Цукерберга и призрака из „Унесенных призраками“».

«Марк Цукерберг со слишком большим количеством крема для загара похож на человека в дешевой маске Майкла Майерса».

«Марк Цукерберг похож на персонажа „Я, робот“ в океане».

«Я знал, что это фото Марка Цукерберга мне что-то напоминает».

Цукерберга также сравнили с Марлоном Брандо в фильме «Остров доктора Моро».

И Малкольмом МакДауэллом в триллере «31: Праздник смерти».

Одна из популярных интернет-теорий, связанных с Цукербергом, что создатель Facebook на самом деле — пришелец-рептилоид. Доказательства этому находят в разных постах и видео с Цукербергом, в которых он ведет себя недостаточно человечно.