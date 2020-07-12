Режиссеры «Шучу» снимут сериал про Соколиного Глаза. «Ванда/Вижн» отложен на 2021 год

Disney нашла режиссеров для сериала Marvel «Соколиный Глаз». К нему присоединились Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд, известные под псевдонимами Берт и Берти. Они работали над сериалами «Шучу», «Нулевой отряд» и «Великая». Кроме того, Disney привлекла Риза Томаса, снявшего три эпизода «Товарища детектива».

Роль Соколиного Глаза вновь исполнит Джереми Реннер, игравший супергероя в фильмах Marvel. Ранее СМИ писали, что Disney предложила главную роль Хейли Стайнфелд, но подтверждения студии пока нет. Шоураннером сериала выступит Джонатан Игла, сценарист «Безумцев» и «Мастеров секса».

«Соколиный глаз» должен выйти на Disney+ осенью 2021 года. По данным THR, другой сериал Marvel «Ванда/Вижн» появится на стриминге весной 2021-го, а не в этом году, как планировалось изначально. Кроме того, «Сокол и Зимний Солдат» не выйдет в этом августе, поскольку съемки еще заморожены из-за коронавируса (на сайте Disney+ вместо даты релиза указана осень 2020-го). При этом сериал про Локи должен выйти в срок, то есть весной 2021-го.

Подробнее о том, какое будущее ждет киновселенную Marvel, можно почитать здесь.