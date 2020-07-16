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Режиссеры «Мстителей» снимут шпионский триллер с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом

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Райан Гослинг и Крис Эванс исполнят главные роли в шпионском триллере «Серый человек». Это будет первый блокбастер Энтони и Джо Руссо после «Мстители: Финал», самой кассовой картины в истории.

В основу фильма ляжет одноименный роман Марка Грини. Он повествует о Корте Джентри (Гослинг), наемном убийце и бывшем сотруднике ЦРУ, которого преследует его бывший коллега Ллойд Хенсен (Эванс). Он хочет устранить Джентри, чтобы провернуть сделку на миллиард долларов.

Книга вышла в 2009 году. В 2010-е Грини выпустил несколько продолжений.

Сценарий картины написал Джо Руссо при участии Кристофера Маркуса и Стивена МакФили. Последние работали над фильмами Marvel, включая «Мстители: Финал» и «Первый мститель: Противостояние».

Проект разрабатывает компания Руссо AGBO совместно с Netflix. «Серый человек» станет самым дорогим фильмом в истории стриминга — его бюджет составит 200 млн долларов. Руссо надеются, что лента запустит новую франшизу в духе серии о Джеймсе Бонде. Они планируют начать съемки в январе 2021 года в Лос-Анджелесе и продолжить за пределами США.

Ранее «Серого человека» планировал ставить Джеймс Грэй, а главную роль мог исполнить Брэд Питт.

Источник: Deadline

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