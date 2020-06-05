Согласно результатам социологического проекта Фонда кино «Кинозритель», сразу после возобновления работы вернуться в кинотеатры готовы 42% зрителей. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет это цифра составляет 51% — каждый второй респондент. При этом среди аудитории старше 45 лет высока доля тех, кто не пойдет в кино до появления вакцины от коронавируса.

Самой ожидаемой новинкой предстоящего проката по результатам опроса стала картина Disney «Мулан». С игровым ремейком одноименного мультфильма знакомы 49% опрошенных, а 33% заявили о намерении его посмотреть. Новый фильм Кристофера Нолана «Довод», на релиз которого кинотеатры возлагают большие надежды, практически не знаком отечественному зрителю. О нем знают 11%, а посмотреть собираются лишь 9%.

Вот какие фильмы выбрали опрошенные (с процентами осведомленности и намерения посмотреть):

53% опрошенных признались, что в отсутствие интересных новинок они готовы пойти в кино на фильм, вышедший до пандемии. Наиболее привлекательные фильмы для повторного просмотра — «Джентльмены» и «Мстители: Финал».

Министерство культуры разрешило возобновить работу кинотеатров с 13 июля, однако открыться они смогут только при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Кинотеатры должны будут придерживаться рекомендаций, составленных Роспотребнадзором и Минкультуры. По правилам заполняемость кинотеатров не должна превышать 50%, а всех сотрудников требуется обеспечить средствами личной безопасности — масками и перчатками, которые будет необходимо менять каждые три часа. В кинотеатрах обязаны быть места для обработки рук дезинфицирующими салфетками или антисептиком. При этом посетителям кинотеатров носить маски необязательно, хотя и рекомендуется.

По данным опроса, 70% зрителей готовы вернуться в кинотеатры при регулярной дезинфекции залов и фойе после каждого сеанса. Лишь 8% респондентов готовы пойти на фильм при любых условиях. Зрители готовы обрабатывать руки антисептиком при входе в зал, а также в фойе кинотеатра, согласны на измерение температуры перед началом сеанса и с соблюдением социальной дистанции в зале и фойе кинотеатра.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Фонд кино