Согласно результатам социологического проекта Фонда кино «Кинозритель», сразу после возобновления работы вернуться в кинотеатры готовы 42% зрителей. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет это цифра составляет 51% — каждый второй респондент. При этом среди аудитории старше 45 лет высока доля тех, кто не пойдет в кино до появления вакцины от коронавируса.
Самой ожидаемой новинкой предстоящего проката по результатам опроса стала картина Disney «Мулан». С игровым ремейком одноименного мультфильма знакомы 49% опрошенных, а 33% заявили о намерении его посмотреть. Новый фильм Кристофера Нолана «Довод», на релиз которого кинотеатры возлагают большие надежды, практически не знаком отечественному зрителю. О нем знают 11%, а посмотреть собираются лишь 9%.
Вот какие фильмы выбрали опрошенные (с процентами осведомленности и намерения посмотреть):
- «Мулан» — 49% / 33%;
- «Черная Вдова» — 40% / 31%;
- «King’s man: Начало» — 40% / 30%;
- «Чудо-женщина: 1984» — 34% / 25%;
- «Тихое место 2» — 27% / 19%;
- «Последний богатырь: Корень зла» — 26% / 16%;
- «Чернобыль» — 22% / 11%;
- «Губка Боб в бегах» — 22% / 9%;
- «G.I. Joe: Бросок кобры 3» — 21% / 11%;
- «Не время умирать» — 19% / 13%;
- «Новые мутанты» — 17% / 13%;
- «Конек-горбунок» — 17% / 8%;
- «Стрельцов» — 15% / 11%;
- «Обратная связь» — 13% / 7%;
- «Вратарь Галактики» — 12% / 5%;
- «Довод» — 11% / 9%;
- «Серебряные коньки» — 7% / 5%;
- «Смерть на Ниле» — 7% / 4%;
- «Душа» — 5% / 4%.
53% опрошенных признались, что в отсутствие интересных новинок они готовы пойти в кино на фильм, вышедший до пандемии. Наиболее привлекательные фильмы для повторного просмотра — «Джентльмены» и «Мстители: Финал».
Министерство культуры разрешило возобновить работу кинотеатров с 13 июля, однако открыться они смогут только при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Кинотеатры должны будут придерживаться рекомендаций, составленных Роспотребнадзором и Минкультуры. По правилам заполняемость кинотеатров не должна превышать 50%, а всех сотрудников требуется обеспечить средствами личной безопасности — масками и перчатками, которые будет необходимо менять каждые три часа. В кинотеатрах обязаны быть места для обработки рук дезинфицирующими салфетками или антисептиком. При этом посетителям кинотеатров носить маски необязательно, хотя и рекомендуется.
По данным опроса, 70% зрителей готовы вернуться в кинотеатры при регулярной дезинфекции залов и фойе после каждого сеанса. Лишь 8% респондентов готовы пойти на фильм при любых условиях. Зрители готовы обрабатывать руки антисептиком при входе в зал, а также в фойе кинотеатра, согласны на измерение температуры перед началом сеанса и с соблюдением социальной дистанции в зале и фойе кинотеатра.
Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».
Источник: Фонд кино