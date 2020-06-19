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8 лучших трейлеров недели: «Город страха», «Проект Power» и «Дядя Дятел»

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«Город страха: Нью-Йорк против мафии»

Для поклонников криминальных драм и фильмов Мартина Скорсезе

Суровый документальный сериал, рассказывающий о нью-йоркской мафии в 1970-е. Тогда главы пяти могущественных мафиозных семей находились на пике силы, контролируя все, что происходило в городе. От них зависели сотни человеческих жизней, им платили все, а полиция боялась к ним прикоснуться. Но в итоге их удалось арестовать благодаря продолжительно и хорошо спланированной операции.

«Дядя Дятел»

Комедийный хоррор заинтересует всех, кто устал от однообразных ужастиков

Малобюджетный фильм ужасов о необычных незнакомцах. Гаражная панк-рок-группа отправляется в первый в жизни тур, и ее водителем самовольно назначается незнакомый мужичок. Вскоре выясняется, что приятный и безобидный с виду дядя в полночь имеет свойство превращаться в страшное плотоядное существо, от которого лучше держаться подальше. Но панк-коллектив не смущает такой попутчик, и дебютное турне превращается в кровавое веселье.

«Звездный путь: Нижние палубы»

Для тех, кому не хватает «Рика и Морти» и «Крайнего космоса»

Комедийный анимационный сериал во вселенной «Звездного пути», который показывает, чем занимаются во время приключений маловажные члены экипажа. Как главные представители команды, они также мечтают о подвигах и инопланетных мирах, но на деле вынуждены заниматься обычными проблемами вроде уборки на голопалубе.

«Ништяк, браток»

Зрителям, которые интересуются современной культурой

Лягушонок Пепе — один из самых известных интернет-мемов. Он появился на свет на страницах комик-стрипов, созданный художником Мэттом Фьюри, но со временем вышел из-под контроля и захватил мир. Его изображения можно встретить по всей сети. Его используют для изображения радости и грусти. В 2016-м изображение Пепе было присвоено движением альт-правых. Документалка «Ништяк, браток» рассказывает о пути Пепе от героя мемов до символа ненависти, а также о том, как все это сказалось на самом Фьюри.

«Обладатель»

Новый фильм сына культового режиссера Дэвида Кроненберга

Брэндон Кроненберг в меру сил продолжает папино дело. В будущем убийства совершаются с помощью неких мозговых имплантатов, благодаря которым киллер может оказаться в теле другого человека. За всем этим стоит зловещая корпорация, и вскоре исполнительница таких ужасных заданий сама начинает необратимо меняться. Жуткие превращения, зловещие технологии и артистка-хамелеон Андреа Райзборо, как будто рожденная для подобных ролей.

«Одинокая ночь»

Очередной индийский проект Netflix с любимыми актерами сервиса — Навазуддином Сиддикуи и Радхикой Апте

По форме «Одинокая ночь» — классический британский детектив с ограниченным набором подозреваемых. Принципиальный и честный полицейский из маленького города прибывает в шикарный особняк, чтобы расследовать внезапную смерть богатого главы семейства, да еще и политика. Выясняется, что покойный был человеком не самым приятным, и мотив имеется у каждого, а особенно сильный — у его молодой красавицы жены.

«Проект Power»

Фильм для тех, кто ищет альтернативный взгляд на супергероику

Новый фантастический боевик Netflix задается вопросом: что если любой желающий мог бы получить суперспособность? Судя по трейлеру, многие начали бы использовать невероятные силы для преступлений. Действие фильма разворачивается в Новом Орлеане, где появляется странная капсула, способная подарить суперспособности. За ее появлением стоит некая таинственная организация. Со стороны может показаться, что их изобретение — настоящий дар, но далеко не все выживают после получения суперспособностей. Невозможно предугадать, какие силы получит человек: кто-то становится невидимым или супербыстрым, но некоторых ждет смертельный исход. Вдобавок ко всему способности приводят к новой волне криминальных разборок. Местный коп вместе с бывшим военным и девочкой, торговавшей наркотиками, берутся выследить людей, создавших капсулу.

«Шаг за шагом»

Для фанатов танцевальных фильмов

Netflix решил сделать собственную версию музыкальной комедии «Идеальный голос», но с танцами. Вместо конкурса пения а капелла тут танцевальный конкурс, на котором в попытке пробиться в престижный колледж мечтает победить главная героиня. Участие в команде лучших танцоров ей не светит, так что девушке ничего не остается, кроме как найти таких же неудачников и собрать свою команду.

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