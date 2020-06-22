КиноПоиск выпустит «Фею» Анны Меликян в кинотеатрах. Релиз состоится 1 августа

В качестве поддержки отечественной киноиндустрии, пострадавшей в результате пандемии коронавируса, КиноПоиск выпустит в прокат драму Анны Меликян «Фея». Лента выйдет 1 августа, в день официального открытия московских кинозалов, а свою долю от кассовых сборов КиноПоиск полностью передаст кинотеатрам.

«Фея» — первый в России случай выхода картины в прокат после цифрового релиза.

Мария Сорокина, глава билетного направления КиноПоиска, отметила, что компания рада предоставить зрителям возможность посмотреть «Фею» не только онлайн, но и на большом киноэкране.

«Мы готовы расширять географию показа фильма на условиях 100%-ной прибыли в пользу кинотеатров и будем рады поддержать площадки нашими рекламными возможностями», — добавила она.

Как отметили в фонде «Кинопрайм», при поддержке которого создан фильм, такое решение — важный и правильный шаг в нынешних условиях.

«Стабильная работа кинотеатров значима для развития всей отрасли. Выход фильма в прокат на таких условиях — мера поддержки, которую мы можем оказать со своей стороны в этот непростой период», — подчеркнул исполнительный директор фонда Антон Малышев.

Сюжет «Феи» вращается вокруг Евгения Войгина (Константин Хабенский), главы крупной империи видеоигр, циничного и энергичного мужчины средних лет. Он убежден, что может контролировать все и вся, и даже решает использовать скандальную историю для продвижения очередного проекта. Все меняется, когда в его жизни внезапно появляется юная эксцентричная активистка Таня (Екатерина Агеева), которую он невольно спасает от полиции во время акции в центре Москвы. Ее появление заставляет его понять, что мир намного шире и сложнее всего, что он думает.

Прямо сейчас «Фея» доступна для просмотра на КиноПоиск HD.

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