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Киану Ривз, Николь Кидман и другие звезды озвучат для HBO Max расслабляющий сериал

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Махершала Али, Николь Кидман, Киану Ривз, Идрис Эльба, Оскар Айзек, Зои Кравиц, Люси Лью и Киллиан Мёрфи примут участие в создании сериала HBO Max «Мир спокойствия» (A World of Calm). 10-серийный проект призван принести зрителю расслабление, совмещая гипнотические изображения с голосами знаменитостей.

Звезды зачитают для «Мира спокойствия» специально разработанный текст, цель которого — подарить зрителю (или слушателю) умиротворение. Истории будут «усилены музыкой и потрясающими кадрами, чтобы естественным образом успокоить ваше тело и облегчить разум».

«В связи с высоким уровнем стресса и хаоса, с которым мы сталкиваемся в это особенно сложное время, нам всем не помешает немного направленной релаксации, и „Мир спокойствия“ готов помочь, — говорит Дженнифер О’Коннелл, исполнительный вице-президент по созданию детского и нон-фикшен-контента HBO Max. — С успокоительными изображениями и умиротворяющим повествованием это один из оригинальных проектов HBO Max, который, как мы надеемся, станет привычной частью вашей повседневной рутины».

«Мир спокойствия» разрабатывается совместно с создателями приложений Calm и Nutopia, которые помогают со сном и медитацией.

Источник: Variety

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