Слух дня: Дарт Вейдер появится в спин-оффе «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби

Согласно информации сайта Full Circle Cinema, Дарт Вейдер вернется на экраны в безымянном сериале Disney+ про Оби-Вана Кеноби. Предполагается, что речь не идет о полноценном участии персонажа в сюжете проекта. Вероятно, Вейдер появится на экране лишь в небольшом камео.

Ранее стало известно, что Хейден Кристенсен может вернуться в сериале о Кеноби в камео Энакина Скайуокера. Утверждается, что продюсеры провели переговоры с актером и даже смогли достигнуть с ним договоренности.

На данный момент эта информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Подробности сюжета сериала «Кеноби» не раскрываются. Предполагается, что его действие развернется после «Мести ситхов» и покажет, чем герой занимался до встречи с Люком Скайуокером. Юэн Макгрегор, сыгравший персонажа в трилогии приквелов, вернется в сериале в роли Кеноби.

24 января работа над сериалом о Кеноби была временно приостановлена. Это произошло из-за того, что глава Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди осталась недовольна сценарием Хуссейна Амини. Как утверждают источники, Кеннеди не понравилось, что сюжет проекта напоминает «Мандалорца» Джона Фавро. В итоге студия нашла нового автора в лице Джоби Харольда и временно отложила начало производство, пока не будет готова новая версия сценария.

Дата выхода сериала неизвестна.

Источник: Full Circle Cinema