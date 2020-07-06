На аукционе продадут шлем Тома Круза из «Лучшего стрелка» и боксерские перчатки Рокки Бальбоа

26 и 27 августа магазин Prop Store проведет аукцион, в рамках которого будет продано более 850 предметов из знаменитых фильмов. Среди лотов будет как реквизит вроде навершия посоха Ра из картины «В поисках утраченного ковчега», так и рабочие инструменты, например камера, на которую Альфред Хичкок снимал триллер «Головокружение».
Вот несколько лотов и их стоимость:
- Камера со съемок фильма «Головокружение» Альфреда Хичкок, 50—60 тыс. долларов;
- Перчатки Рокки Бальбоа из фильма «Рокки», 12—16 тыс. долларов;
- Промокостюм Дарта Вейдера из фильма «Звездные войны: Новая надежда», 150—250 тыс. долларов;
- Трехметровая модель со съемок фильма «Чужой», 300—500 тыс. долларов;
- Навершие посоха Ра из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», 100—150 тыс. долларов;
- Авиационный шлем Мэверика из фильма «Лучший стрелок», 50—70 тыс. долларов;
- Нашивка Игона Спенглера из фильма «Охотники за привидениями 2», 1,5—2,5 тыс. долларов;
- Куртка Луизы из фильма «Тельма и Луиза», 2—3 тыс. долларов;
- Световой меч Оби-Вана Кеноби из фильма «Звездные война: Атака клонов», 25—35 тыс. долларов;
- Синий костюм Рона Бургунди из фильма «Телеведущий», 3—5 тыс. долларов;
- Костюм Китнисс Эвердин из фильма «Голодные игры», 8—10 тыс. долларов;
- Желтый Cadillac Coupe De Ville Рика Далтона из фильма «Однажды в… Голливуде», 45—55 тыс. долларов;
- Синий Volkswagen Karmann-Ghia Клиффа Бута из фильма «Однажды в… Голливуде», 20—30 тыс. долларов.
Prop Store был создан коллекционером Стивеном Лэйном в 1998 году. Два отделения расположены в Лос-Анджелесе и Лондоне.
Источник: Variety
КиноПоиск в Instagram
Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю