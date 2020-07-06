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На аукционе продадут шлем Тома Круза из «Лучшего стрелка» и боксерские перчатки Рокки Бальбоа

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26 и 27 августа магазин Prop Store проведет аукцион, в рамках которого будет продано более 850 предметов из знаменитых фильмов. Среди лотов будет как реквизит вроде навершия посоха Ра из картины «В поисках утраченного ковчега», так и рабочие инструменты, например камера, на которую Альфред Хичкок снимал триллер «Головокружение».

Вот несколько лотов и их стоимость:

Prop Store был создан коллекционером Стивеном Лэйном в 1998 году. Два отделения расположены в Лос-Анджелесе и Лондоне.

Источник: Variety

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