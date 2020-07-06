Страх и ненависть в Лондоне: Как проходит суд между Джонни Деппом и таблоидом The Sun

В Лондоне идет суд между Джонни Деппом и издателем News Group Newspapers, который владеет таблоидом The Sun. Актер подал иск из-за материала 2018 года. В нем утверждалось, что Депп применял физическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Хёрд (она выступает свидетельницей).

Хёрд обвинила Деппа насилии в мае 2016 года. В августе стороны достигли соглашения: Хёрд отозвала обвинения в нападении, а Деппа обязали выплатить 7 млн долларов, которые актриса обещала потратить на благотворительность. В феврале этого года таблоид Daily Mail опубликовал записи ссор бывших супругов. На них Хёрд признает, что сама била Деппа, в частности она ударила его по лицу и швыряла в него посуду.

Суд между Деппом и The Sun начался 7 июля и продлится три недели. Помимо Хёрд и Деппа, показания дали охранники и ассистенты, работавшие на актеров во время их брака. Рассказываем, что происходит на заседаниях.

Фекалии на кровати

В 2016 году Хёрд устроила вечеринку по случаю своего 30-летия. По словам Деппа, он опоздал на праздник, поскольку в тот день ему сообщили о финансовых проблемах (он потерял 650 млн долларов из-за компании, которая вела его финансовые дела). Как утверждает Депп, Хёрд пришла в ярость, когда узнала, что он не явился вовремя.

Эмбер Хёрд перед зданием суда в Лондоне

Показания о том, что было дальше, расходятся. Саша Васс, адвокат The Sun, настаивает, что Депп был огорчен новостями и выместил гнев на супруге. По ее словам, актер кинул в жену бутылку шампанского, схватил за волосы и толкнул на кровать, а когда она пыталась сбежать, преградил ей путь.

Депп отрицает обвинения. По его словам, он сразу пошел спать, чтобы не злить Хёрд, а наутро после вечеринки обнаружил в их кровати фекалии. Он также рассказал, что Хёрд обвинила в этом собак, хотя йоркширские терьеры слишком маленькие, чтобы оставить большую кучу экскрементов.

Депп убежден, что фекалии оставила либо сама Хёрд, либо кто-то из ее друзей. Если верить актеру, она призналась управляющему домом, что случившееся было «безобидной шуткой». Он также добавил, что после этого случая решил расстаться с женой.

Ожог от сигареты

В марте 2015 года Малкольму Конноли, охраннику Деппа, позвонил начальник службы безопасности и попросил «вытащить босса из ситуации». В тот день пара находилась в Австралии, где шли съемки пятой части «Пиратов Карибского моря». Приехав, Конноли услышал, что супруги ругаются. Когда охранник отвел Деппа к машине, тот рассказал, что Хёрд потушила сигарету о его лицо. В суде Конноли подтвердил, что видел ожог.

Кроме того, Конноли заметил, что у Деппа поврежден палец. «Она отрезала мне чертов палец. Она разбила мне руку бутылкой водки», — цитирует охранник Деппа. После этого актер говорил, что прищемил палец дверью. Конноли признался, что придумал эту версию, чтобы скандал не повлиял на съемки «Пиратов».

Охранник добавил, что никогда не видел, как Депп избивал Хёрд: «Я бы не допустил, чтобы мужчина бил женщину. Даже если он мой босс».



Депп угостил дочь марихуаной

Депп рассказал, что дал своей дочери Лили-Роуз попробовать марихуану, когда ей было 13 лет. По его словам, он не хотел, чтобы это произошло в компании незнакомых людей, и обсудил решение с ее матерью Ванессой Паради. «Моя дочь была на вечеринке, и кто-то передал ей косяк, — рассказал Депп. — Ей было всего 12, и она призналась, что не знает, что делать. Я сказал: „Дорогая, если ты на вечеринке и кто-то дает тебе косяк, просто передай его другому“».

Джонни Депп с дочерью Лили-Роуз

Как говорит сам Депп, он хотел, чтобы дочь ему доверяла. Он уточнил, что угостил ее марихуаной, когда она сказала, что готова к этому.

Свидетельница не видела ушибов на лице Хёрд

Ранее Хёрд заявила, что Депп избил ее в 2015 году. По словам актрисы, это произошло 15 декабря, перед ее появлением в шоу Джеймса Кордена. В показаниях Хёрд усомнилась ее стилистка Саманта Макмиллен, которая общалась с клиенткой на следующий день. «Я ясно видела, что у Эмбер Хёрд не было видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или любой другой части ее тела», — заявила Макмиллен.

Макмиллен также видела Хёрд 24 мая 2016 года, после другого заявленного скандала. Как утверждает Хёрд, бывший муж швырнул в нее телефон. Стилистка заявила, что не заметила у нее никаких следов, хотя в конце мая актриса пришла в суд с синяком под правым глазом.

Послания кровью и членовредительство

В суде разобрали аудиозапись, предположительно сделанную в июле 2016 года. На ней Депп говорит Хёрд, что хочет порезать свое тело, чтобы избавиться от боли. В ответ Хёрд просит его опустить нож. Во время слушаний Депп подтвердил, что на записи звучит его голос.



Депп также признался, что оставлял надписи на зеркалах своей кровью. По словам актера, это случилось в 2015 году, когда Хёрд кинула в него бутылку водки и осколок рассек ему средний палец. После этого Депп окунул поврежденный палец в черную краску и начал писать им на зеркалах и стенах дома. Одна из его надписей гласит: «Удачи и будь осторожна» («Good luck and be careful»).

Адвокат The Sun считает, что Депп повредил палец, ударив телефоном о стену.

О чем еще говорилось в суде

По словам Хёрд, Депп издевался над ее терьером. Во время поездки он высунул животное из окна машины и «завыл как собака». Актриса утверждает, что ее бывший муж был под алкогольным и наркотическим опьянением. Депп отрицает ее слова.

Депп признался, что посадил одну из собак в выключенную микроволновку, объяснив это шуткой. Еще он упомянул, что животное съело оставленный им шарик гашиша.

Тара Робертс, управляющая домом Деппа на Багамах, рассказала, что однажды заметила на его носу ушиб. По ее словам, актер рассказал, что Хёрд кинула в него банку с разбавителем для лака. Робертс добавила, что Хёрд часто оскорбляла бывшего мужа в ее присутствии.

В 2013 году Депп отправил сообщение Полу Беттани. В нем он предложил утопить и сжечь Хёрд, а затем заняться с ее трупом сексом, чтобы убедиться в ее смерти. Депп объяснил шутку тем, что Хёрд просила его отказаться от наркотиков и алкоголя, поскольку считала, что они превращают ее мужа в монстра.

Депп грозился отрезать пенис Илону Маску, когда узнал, что Хёрд, предположительно, изменила ему с изобретателем.

Бывшая ассистентка Хёрд, Кейт Джеймс, считает, что актриса присвоила себе ее историю. По словам Джеймс, ее изнасиловали в 26 лет, когда она была в Бразилии. Она подробно рассказала об этом Хёрд, а потом увидела, что актриса пересказала ее слова в заявлении против Деппа.