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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он хочет сделать страну похожей на Ваканду

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Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США, сообщает Associated Press. Музыкант подал документы в избирательную комиссию штата Оклахома, где крайним сроком подачи было 15 июля. В других штатах Уэст эти сроки пропустил.

Уэст намерен баллотироваться от комитета «Канье-2020», а в качестве партии указал BDY. Ранее он говорил, что планирует создать партию «Вечеринка в честь дня рождения» (The Birthday Party). По его словам, это название связано с тем, что победа на выборах станет «всеобщим днем рождения».

Музыкант уже заплатил взнос в размере 35 тыс. долларов, но еще не подал более важную справку о сборе или тратах более 5000 долларов на избирательную кампанию. Без нее Уэст не сможет стать кандидатом в президенты.

5 июля Уэст заявил, что намерен баллотироваться в президенты США. Тогда он рассказал, что планирует сделать США похожими на Ваканду из фильма Marvel «Черная Пантера»:

«Многие афроамериканцы недовольны „Черной Пантерой“ и их репрезентацией в Ваканде. Но я хочу использовать модель этой страны, поскольку она лучше всего объясняет, как наша группа будет чувствовать себя в Белом доме. Это классная идея — выбрать Канье Уэста, одного из самых влиятельных людей (не говорю, что я самый влиятельный, потому что у многих есть суперспособности как у инопланетян). Только объединившись, мы сможем стать свободными.

Но вернемся к „Черной Пантере“. Мы будем вместе работать, внедряя инновации в области медицины. Больше не будет убийств, как в случае с рэпером Нипси Хасслом. У нас достаточно солдат, чтобы охранять нашу свободу, нашу свободу информации. Мы также найдем лекарство от СПИДа».

Через несколько дней после заявления Уэста участник его избирательной кампании Стив Крамер заявил, что музыкант откажется от участия в выборах. Предполагалось, что выдвижение Уэста в качестве кандидата может быть связано с проявлением биполярного аффективного расстройства рэпера.

Источник: Associated Press

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