Находка дня: Защитные тканевые маски от Дэвида Линча

Студия Дэвида Линча выпустила в продажу тканевые защитные маски с кадрами и иллюстрациями из короткометражек режиссера. Можно приобрести вариант с мартышкой из короткометражного фильма «Что сделал Джек?», кадрами из анимационного проекта «Пожар» или героями короткометражки «Кролики». А также с динозавром или осьминогом.

Маски по сцене 14,99 доллара за штуку можно приобрести здесь. Все они пригодны для использования во время пандемии коронавируса.