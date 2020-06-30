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Находка дня: Защитные тканевые маски от Дэвида Линча

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Студия Дэвида Линча выпустила в продажу тканевые защитные маски с кадрами и иллюстрациями из короткометражек режиссера. Можно приобрести вариант с мартышкой из короткометражного фильма «Что сделал Джек?», кадрами из анимационного проекта «Пожар» или героями короткометражки «Кролики». А также с динозавром или осьминогом.

Маски по сцене 14,99 доллара за штуку можно приобрести здесь. Все они пригодны для использования во время пандемии коронавируса.

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