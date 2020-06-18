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Идрис Эльба призвал не цензурировать расистский контент в старых фильмах и сериалах

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Звезда «Лютера» Идрис Эльба уверен, что нельзя удалять расистские сцены и эпизоды из фильмов и сериалов. По мнению актера, зрители имеют право знать об устаревших взглядах, а идеальное решение в данной ситуации — система рейтингов, которая будет предупреждать о возможном наличии оскорбительного контента.

«Для этого у нас есть система рейтингов. Мы сообщаем, что здесь есть контент для всех, только для зрителей с родителями, для людей старше 15 лет, старше 18 лет, — говорит Эльба. — Чтобы глумиться над правдой, вы должны знать правду. Но цензурировать расистские сцены, убирать их? Задумайтесь на секунду: мне кажется, зрители должны знать, что люди делали подобные проекты».

«Я не верю в цензуру. Я верю, что у нас должно быть право говорить то, что мы хотим сказать. Потому что мы, в конце концов, рассказчики», — заключил Эльба.

Комментарий Эльбы связан с первую очередь с ситуацией, возникшей после усиления движения Black Lives Matter. Многие стрим-сервисы начали убирать из своих каталогов сериалы с блэкфейсом — гримом, с помощью которого белые актеры изображают чернокожих героев. Таким образом уже были удалены отдельные эпизоды сериалов «Сообщество», «Офис», «Студия 30», «Золотые девочки». Подробнее об этом КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Radio Times

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