Песни из комедии Netflix «Евровидение» стали хитами в Исландии

Исландцы пришли в восторг от комедии «Музыкальный конкурс „Евровидение“: История группы Fire Saga», главные герои которой — выходцы исландского городка Хусавик. Три композиции из фильма попали в музыкальный топ страны.

Финальная песня о родном городе героев «Húsavík — My Hometown» заняла шестое место, веселая барная песенка «Ja Ja Ding Dong» добралась до 11-й позиции, а «Double Trouble», с которой началось выступление героев на «Евровидении», попала на 36-е.

Кроме этого, фильм Дэвида Добкина привлек внимание туристов к городу Хусавик. После выхода «Евровидения» местные жители открыли бар, вдохновленный песней «Ja Ja Ding Dong». Они также планируют выстроить реплику домиков эльфов, к которым герои Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс приходят за помощью.

В центре сюжета картины — исландские музыканты Ларс (Феррелл) и Сигрит (МакАдамс), дуэт Fire Saga, который мечтает выступить на знаменитом международном конкурсе эстрадной песни. Проблема в том, что в родной Исландии их никто не любит и не планирует отправлять на конкурс.

Однажды у них все-таки появляется возможность показать себя миру и выступить на «Евровидении». Там они столкнутся с непониманием и насмешками окружающих, но в итоге Ларс и Сигрит докажут, что их музыка должна быть услышана.

Источник: Iceland Monitor