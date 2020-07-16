Режиссер «Проповедника» Майкл Даус поставит боевик по мотивам игры «Just Cause»

Майкл Даус, постановщик комедии «Али, рули!» и сериала «Проповедник», займет режиссерское кресло боевика «Правое дело» — экранизации игр серии «Just Cause». Дерек Колстад («Джон Уик») напишет сценарий адаптации.

Главный герой серии игры — бесстрашный оперативник Рико Родригес по прозвищу Скорпион, специализирующийся на свержении диктаторов небольших, но богатых на ресурсы стран. Каждая часть «Just Cause» предлагает игрокам открытый мир с повышенным уровнем разрушительности, который они вольны исследовать и уничтожать по своему желанию.

Согласно Deadline, по сюжету фильма Родригес должен как можно быстрее остановить группу наемников под названием «Черная рука».

Экранизация игры уже несколько лет находится в разработке. Возможным исполнителем главной роли долгое время значился Джейсон Момоа, звезда «Аквамена». На данный момент неизвестно, кто сыграет Рико Родригеса.

Источник: Deadline