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Стартовали съемки экранизации видеоигры «Uncharted»

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Том Холланд объявил в Instagram о начале производства приключенческой картины «Неизведанное: Удача Дрейка» — экранизации игр серии «Uncharted». Актер исполнит в фильме главную роль — искателя приключений Нэйтана Дрейка. Холланд вывесил фото с именным креслом персонажа. «День первый», — подписал он.

«Uncharted» — видеоигры о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

Сюжет экранизации не раскрывается. Точно известно, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Вместе с Холландом в картине снимаются Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али и Тати Габриэль. Рубен Фляйшер занимает режиссерское кресло проекта.

  • Студия Sony уже несколько лет пытается перенести «Uncharted» на большой экран. В разное время к экранизации присматривались Сет Гордон, Нил Бёргер, Джо Карнахан и Шон Леви, но проект вновь и вновь оказывался без режиссера. Последним от проекта отказался Дэн Трахтенберг.
  • Для работы над «Uncharted» и адаптациями других игр в мае 2019 года студия Sony создала кинокомпанию PlayStation Productions. Она будет отвечать за экранизации разных игровых эксклюзивов Sony, включая «God of War», «Tomb Raider», «Metal Gear Solid», «Crash Bandicoot» и «The Last of Us».
  • Фильм ожидался в кинотеатрах 18 декабря 2020 года, но проблемы с режиссером заставили студию пересмотреть планы. Новая дата премьеры — 15 июля 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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