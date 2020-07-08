Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона

Канал Showtime решил не продлевать сериал «Шучу» с Джимом Керри. Второй сезон стал для проекта Дэйва Холстейна и Мишеля Гондри последним.

«После двух сезонов „Шучу“ завершился на Showtime, — говорится в заявлении канала. — Мы гордимся, что показали этот изобретательный, выдающийся, любимый критиками сериал. И мы хотели бы поблагодарить Джима Керри, Дэйва Холстейна, Майкла Агилара, Мишеля Гондри и весь актерский состав и съемочную группу за их гениальную и неутомимую работу».

«Шучу» — история Джеффа, ведущего популярной детской передачи, который постепенно начинает терять связь с реальностью. Широко известный под именем Мистер Пиклз, он настоящая легенда детского телевидения и уже много лет дарит молодому поколению доброту и надежду, делая мир чуточку лучше, попутно поддерживая массивную многомиллионную корпоративную машину. Но очаровательный фасад дружелюбного дядюшки дает трещину, когда разваливается семья Джеффа. Он постепенно понимает, что никакие куклы или сказки неспособны помочь ему справиться с новыми проблемами и пережить семейный кризис.

Два сезона «Шучу» прямо сейчас доступны по подписке КиноПоиск + Амедиатека.



Источник: Deadline