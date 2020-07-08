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Слух дня: Райан Рейнольдс хочет сыграть Дэдпула в новом «Человеке-пауке», но Marvel против

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Согласно информации сайта We Got This Covered, Райан Рейнольдс обсуждает с Marvel идею появления Дэдпула в третьем «Человеке-пауке» с Томом Холландом. Актер рассчитывает на небольшое камео болтливого наемника, но студия не торопится соглашаться, отмечает источник. Утверждается, что Дэдпула не хотят включать в «Человека-паука 3» в первую очередь потому, что у студии есть свои большие планы насчет персонажа.

Ни одно крупное издание и представители студии или актера пока не подтвердили эту информацию.

После слияния с Disney права на Дэдпула перешли к Marvel, и ожидается, что в будущем он появится в одном из фильмов супергеройской франшизы. Сам Рейнольдс в декабре 2019 года заявил, что разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей.

Съемки нового «Человека-паука» были запланированы на июль этого года, но в итоге производство было временно заморожено из-за пандемии коронавируса. В связи с этим релиз картины перенесли с 16 июля 2021-го на 5 ноября того же года. Сюжет картины неизвестен. По слухам, главным злодеем фильма станет Крэйвен-охотник.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: We Got This Covered

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