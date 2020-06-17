«Дождались „Спотифая“, дождемся и Нолана»: Реакции на перенос «Довода»

20 июля студия Warner объявила, что убирает «Довод» из графика предстоящих релизов на неопределенный срок. Это уже третий перенос картины: изначально лента должна была увидеть свет 17 июля, потом 31 июля, а последней датой значилось 12 августа. Фанаты Кристофера Нолана, ждущие новый проект режиссера, оказались не готовы к очередному изменению даты релиза.

«„Довод“ отложили на неопределенный срок».

«„Довод“ отложили на неопределенный срок».

«Я, когда узнал, что „Довод“ отложили».

«Фанаты Кристофера Нолана, когда узнают, что „Довод“ снова отложили».

«Я, когда „Довод“ впервые анонсировали VS я, когда наконец посмотрел „Довод“».

«Я жду „Довод“ после первого анонса».

«Когда наконец смотришь „Довод“ в кинотеатрах».

«Кино-Twitter будет измерять последствия пандемии не по количеству заражений, но по тому, сколько раз откладывали „Довод“».

Пока большинство кинотеатров в США по-прежнему закрыты из-за коронавируса, студия в случае «Довода» планирует отказаться от традиционной прокатной модели: фильм не будут выпускать одновременно по всему миру. Вместо этого Warner может сперва показать ленту в странах вроде Южной Кореи, где кинотеатры сейчас работают, а уже потом в Штатах. В ближайшие дни студия должна объявить о своих планах, но в Twitter уже строят свои предположения.

«Годзилла против Конга. Победитель посмотрит „Довод“ в кинотеатре».

«Судя по всему, нетрадиционный релиз „Довода“ в итоге выльется в немой показ на стене разрушенного собора посреди апокалиптического ландшафта, пока Нолан, одетый в тряпье, стоит перед экраном и озвучивает всех персонажей».

«Новая стратегия релиза „Довода“».

«Кристофер Нолан каждый раз после встречи с Warner по поводу „Довода“».

«Я, когда врываюсь в офис студии Warner, чтобы украсть пленку с „Доводом“».

«Только представьте, если после всего этого „Довод“ всего лишь нормальный».

«Только представьте, если мы посмотрим „Новых мутантов“ раньше „Довода“».

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (его играет Джон Дэвид Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

Все, что известно о новом проекте Нолана (фото со съемок, намеки на сюжет, студийные ожидания), КиноПоиск собрал в отдельном материале. Подробнее о создании «Довода» актеры и авторы картины рассказали здесь.