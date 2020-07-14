Фото со съемок «Стражей Галактики 2»: Джеймс Ганн репетирует фильм с актерами

Режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Twitter несколько фотографий с подготовки к съемкам «Стражей Галактики 2». Ганн показал, как он проводит репетиции, прежде чем начать снимать: проговаривает реплики с актерами, пробует разные позы, обсуждает мотивацию персонажей.
«Обычно я репетирую с актерами за несколько недель до начала съемок. Нашел несколько фотографий с репетиций сцен из „Стражей Галактики 2“. Вот вся банда репетирует сцену, в которой Мантис ощущает чувства Квилла».
«Вот сцена с Драксом и Мантис на ступеньках — странное начало прекрасной дружбы».
«Вот Йонду жертвует собой ради Квилла. Я хотел понять, как они будут смотреться сверху, так что это была репетиция не только реплик, но и захвата».
«В случае некоторых репетиций время уходило на чтение реплик, разбор смысла сцены, поиски центра. Здесь я, Крис Пратт и Зои Салдана обсуждаем спор в спальне на планете Эго».
«Это Ракета и Йонду репетируют сцену: „Я знаю, кто ты, парень, потому что ты — это я!“ Да, моя собака часто была с нами. (Люди спрашивают, что за лента на полу — это разметка разных локаций)».
«Мы с Крисом проговариваем его речь на похоронах в финале».
«Проговариваем последствия драки Небулы и Гаморы. „Ты мечтала о победе — я лишь мечтала о сестре!“»
«Как насчет вот этой? Эго (Курт Рассел) и его новообретенный сын в первый раз играют в мяч».
«Когда актер не может присутствовать на репетиции (или, как здесь, это просто не требуется, так как это финал длинной сцены без Курта Рассела), наш сопродюсер Саймон заменяет его. Вот он в роли Эго в момент прибытия».
«На случай, если вы не знали, кто у нас главный клоун…»
«Господи, как мне не хватает этих ребят. Надеюсь, вам понравились эти фото так же, как и мне».
Подробнее о «Стражах Галактики 2» Ганн рассказывал здесь.
«Стражи Галактики. Часть 2» и другие фильмы Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.