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Фото со съемок «Стражей Галактики 2»: Джеймс Ганн репетирует фильм с актерами

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Режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Twitter несколько фотографий с подготовки к съемкам «Стражей Галактики 2». Ганн показал, как он проводит репетиции, прежде чем начать снимать: проговаривает реплики с актерами, пробует разные позы, обсуждает мотивацию персонажей.

«Обычно я репетирую с актерами за несколько недель до начала съемок. Нашел несколько фотографий с репетиций сцен из „Стражей Галактики 2“. Вот вся банда репетирует сцену, в которой Мантис ощущает чувства Квилла».

«Вот сцена с Драксом и Мантис на ступеньках — странное начало прекрасной дружбы».

«Вот Йонду жертвует собой ради Квилла. Я хотел понять, как они будут смотреться сверху, так что это была репетиция не только реплик, но и захвата».

«В случае некоторых репетиций время уходило на чтение реплик, разбор смысла сцены, поиски центра. Здесь я, Крис Пратт и Зои Салдана обсуждаем спор в спальне на планете Эго».

«Это Ракета и Йонду репетируют сцену: „Я знаю, кто ты, парень, потому что ты — это я!“ Да, моя собака часто была с нами. (Люди спрашивают, что за лента на полу — это разметка разных локаций)».

«Мы с Крисом проговариваем его речь на похоронах в финале».

«Проговариваем последствия драки Небулы и Гаморы. „Ты мечтала о победе — я лишь мечтала о сестре!“»

«Как насчет вот этой? Эго (Курт Рассел) и его новообретенный сын в первый раз играют в мяч».

«Когда актер не может присутствовать на репетиции (или, как здесь, это просто не требуется, так как это финал длинной сцены без Курта Рассела), наш сопродюсер Саймон заменяет его. Вот он в роли Эго в момент прибытия».

«На случай, если вы не знали, кто у нас главный клоун…»

«Господи, как мне не хватает этих ребят. Надеюсь, вам понравились эти фото так же, как и мне».

Подробнее о «Стражах Галактики 2» Ганн рассказывал здесь.

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