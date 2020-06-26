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Мем дня: В сети шутят о реалистичных тортах. С кадрами из «Терминатора 2» и «Убить Билла»

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Новый мем «Торт ли я?» появился на свет благодаря серии видео с чрезвычайно реалистичными тортами, выполненными в виде различных предметов. Посмотрев, как тортом оказываются рука, кроссовок или растение, пользователи сети начали задаваться вопросом, реальны ли они или тоже являются лишь тортом, замаскированным под человека. Собрали для вас несколько забавных примеров.

«Я, доказываю мои друзьям, что я не торт, хотя они и не просили этого делать».

«Я пытаюсь выяснить, если я тоже торт».

«Смеюсь с моими друзьями после проверки, торт ли мы».

«Он просто пытался выяснить, торт ли она на самом деле».

«Тор просто проверял, сделан ли Танос из торта».

«Дарт Моул: „Проклятье, Кеноби! Я же тебе сказал: я не торт!“»

«Талия проверяет, сделан ли Джокер из торта».

«„Следующее поколение“ изобрело мем с тортом, всем спасибо».

«Мемы с тортом совершенно безумные».

«Мне уже нравится мем с тортом».

«Единственный победитель мемов с тортом».

«Погоди, это все торт?»

«Всегда был».

«Ганнибал на самом деле не был каннибалом, все части тела были просто гиперреалистичными тортами».

«Глупышка Арья неверно поняла мем с тортом».

«Погоди, это все торт?»

«Всегда был».

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