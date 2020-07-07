Оператор «Матрицы» рассказал о проблемах на съемках сиквелов и негативном влиянии Стэнли Кубрика

Во время записи подкаста Роджера Дикинса Team Deakins оператор Билл Поуп, снимавший для Вачовски трилогию «Матрица», обсудил проблемы сиквелов. По его словам, работа над «Перезагрузкой» и «Революцией» была очень тяжелой по трем причинам: давление со стороны студии, одновременные съемки двух фильмов и метод Стэнли Кубрика.

«Всего, что было хорошего на съемках первого фильма, не было на съемках других двух, — говорит Поуп. — Мы больше не были свободны. За нами наблюдали. Мы были под сильным давлением. В душе мне все это не нравилось. Как по мне, мы должны были пойти в другом направлении. На съемках было много личных проблем и трений, и, если честно, это заметно на экране.

Вачовски прочитали чертову книгу Стэнли Кубрика, в которой говорилось: „Актеры не играют естественно, пока они не вымотаны“. Так что давайте сделаем 90 дублей! Хочется откопать Стэнли Кубрика и убить его».

Поуп также отметил, что продолжительные съемки сиквелов длиной в 276 дней «притупляли разум, душу и фильм». В качестве примера похожей ситуации он вспомнил трилогию «Хоббит» Питера Джексона. По его мнению, три снятых одновременно фильма откровенно выматывают.

Однако Поуп не только критиковал сиквелы «Матрицы». Недавно он перевел все фильмы в 4К для архивов студии Warner, после чего написал Вачовски, Киану Ривзу и Кэри-Энн Мосс, что «они проделали хорошую работу и должны гордиться собой».

Сейчас идет работа над четвертой «Матрицей», которая увидит свет 1 апреля 2022 года.

Источник: Team Deakins