Каскадеры рассказали о конфликте с Джоссом Уидоном на съемках сериала «Баффи»

Джефф Пруитт и Софи Кроуфорд — каскадеры, которые работали с Джоссом Уидоном над сериалом «Баффи — истребительница вампиров». Они принимали участие в создании проекта с самого начала, но после четвертого сезона были вынуждены оставить «Баффи». В первую очередь из-за неприемлемого поведения Уидона.

«У нас с Джоссом были отличные отношения, которые изменились с ростом популярности сериала, — говорит Пруитт. — Он превратился из скромного автора, который спрашивал моего совета, как лучше снимать экшен-сцены, в настоящего эгоиста, уверенного в собственной славе. С другой стороны, может, он всегда был таким, и я был слишком наивен, чтобы заметить, так как он никогда не показывал мне эту сторону. Мы всегда поддерживали друг друга».

На съемках «Баффи» Пруитт занимался постановкой трюков, а Кроуфорд выступала дублершей исполнительницы главной роли Сары Мишель Геллар. Во время съемок каскадеры сблизились и в итоге обручились. Именно это послужило основой для конфликта с Уидоном.

По словам Пруитта, к началу съемок четвертого сезона отношения внутри съемочной группы сильно испортились. В итоге они приняли решение оставить «Баффи», что Уидон, как рассказали ему продюсеры, воспринял как удар в спину. Им предложили вернуться и поработать над пятым сезоном, но Уидон поставил неожиданное условие: Пруитт и Кроуфорд должны расстаться.

«Софи позже мне рассказала, что он просил ее вернуться в „Баффи“, но с одним условием, — вспоминает Пруитт. — Он хотел, чтобы она сперва рассталась со мной. Она отказалась и ушла. Вся ситуация была для нее отвратительной».

«Я обожала работать над „Баффи“, но, если честно, между Джеффом и Джоссом произошла размолвка, — продолжает Кроуфорд. — Я и уверена, что они могли бы все разрешить, если бы просто поговорили. Но меня вызвали в кабинет и поставили ультиматум. Мне сказали: „Либо возвращайся, но тебе надо оставить Джеффа, либо не возвращайся“. Я расплакалась и сказала: „**** ты. Это же ужасно. Все, прощай“».

Конфликт между Пруиттом и Уидоном продолжился, пока постановщик трюков не выдержал и не оставил проект окончательно. В ответ на это Уидон заявил Пруитту и Кроуфорд, что «после этого с вами никто не будет работать». Он не угрожал напрямую, но лишь намекнул, что ссора с ним может негативно сказаться на их карьерах. Несмотря на это, Пруитт и Кроуфорд продолжили активно работать в Голливуде.

«Тем не менее, признаюсь, были моменты, когда мне предлагали работу, которая резко исчезала. Мне говорили, что ищут „кого-то в духе Джеффа Пруитта, но не самого Джеффа Пруитта“», — добавил каскадер.

В последнее время Уидона несколько раз обвиняли в непрофессиональном поведении на съемках. 1 июля Рэй Фишер, исполнитель роли Киборга, заявил в Twitter, что поведение Уидона на площадке «Лиги справедливости» было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Актер также поблагодарил Пруитта и Кроуфорд, что рассказал свою историю об Уидоне.

«Я верю Джеффу Пруитту и Софи Кроуфорд. Спасибо вам, что высказались и не стали молчать».

Уидон пока никак не прокомментировал заявление Пруитта и Кроуфорд.

Источник: Metro.co.uk