Гонки и архитектура: Чем увлекаются Киану Ривз, Мэттью МакКонахи и другие звезды Голливуда

На днях Майкл Фассбендер объявил об участии в серии гонок European Le Man. Актер проведет за рулем Porsche 911 RSR полный сезон. Звезда «Людей Икс» не первый год увлекается автомобильным спортом. Ранее он был среди гонщиков чемпионата Ferrari Challenge, где одержал победу в начале 2018 года.

Вспоминаем других звезд Голливуда, у которых тоже есть неожиданные хобби и другая работа.

Мэттью МакКонахи

После «Оскара» за «Далласский клуб покупателей» и нескольких авторских фильмов Мэттью МакКонахи решил попробовать себя в качестве преподавателя. В 2019 году актер на постоянной основе работает в Техасском университета в Остине, с которым сотрудничал с 2015 года как приглашенный преподаватель. Он обучает студентов факультета радио, телевидения и кино, а также ведет свой актерский курс.

Киану Ривз

У Киану Ривза есть фирма Arch Motorcycle, которая с 2015 года выпускает собственные мотоциклы. Актер основал ее совместно с Гардом Холлингером, которого в 2006 году попросил добавить спинку для пассажирского сиденья на своем Harley. Кроме того, у Киану большая коллекция мотоциклов. В нее входит, например, Norton Commando 850cc, на котором Ривз ездил на съемках фильма «Мой личный штат Айдахо».

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон давно увлечен глубоководными исследованиями. Режиссер с детства изучает истории кораблекрушений. Кэмерон исследовал океанские глубины на личном батискафе Deepsea Challenger, который в 2013 году передал институту Woods Hole. А за год до этого режиссер спустился в бездну Челленджера — самую глубокую точку Марианской впадины — и провел там несколько часов. Он стал первым человеком в истории, который исследовал это место в одиночку.

Брэд Питт

Помимо съемок в кино и продюсирования, Брэд Питт увлекается архитектурой. Он брал уроки компьютерного дизайна у архитектора Фрэнка Гери, участвовал в телешоу e² design о влиянии строительства на окружающую среду и даже выступил соавтором книги, посвященной дому Роберта Роу Блэкера. Кроме того, Питт основал фонд Make It Right и построил более 100 домов в Новом Орлеане для тех, кто лишился жилья после урагана «Катрина» в 2005 году.

Стив МакКуин

Стив МакКуин был профессиональным автогонщиком и неоднократно участвовал в заездах. Например, в 1970 году он одержал победу в ежегодной гонке «12 часов Себринга», хотя в тот момент у него была травма ноги из-за аварии на мотоцикле. МакКуин часто применял свои навыки в кино и выполнял некоторые трюки самостоятельно. Так, он ездил на «Мустанге» в «Детективе Буллитте» и рассекал на мотоцикле на съемках «Большого побега». Кроме того, актер снялся в фильме «Ле-Ман», где его герой участвовал в одной из старейших гонок в истории (в честь нее и названа картина).

Гвинет Пэлтроу

В 2008 году Пэлтроу основала компанию Goop, которая торгует лайфстайл- и велнес-товарами, в том числе БАДами, благовониями и секс-игрушками. Актриса предлагает нетрадиционные методы для борьбы с ментальными и физическими проблемами. Например, в документалке «Лаборатория Goop» клиентам предлагают сокращать калории, чтобы замедлить старение, а также пользоваться услугами экстрасенсов. Пэлтроу не раз критиковали за культивирование лженауки. Более того, в 2018 году на Goop подали в суд: компания рекламировала свою продукцию формулировками, которые не были одобрены экспертами.

Джон Траволта

Страсть Джона Траволты — авиация. У актера есть лицензия пилота, а его послужной список насчитывает несколько тысяч часов налета. Также у Траволты есть дом в штате Флорида, который оборудован ангарами и взлетно-посадочной полосой. Там находятся несколько его самолетов, один из которых, Boeing 707, Траволта передал австралийскому сообществу, восстанавливающему исторические лайнеры.

Дэниэл Дэй-Льюис

В 1997 году, снявшись в драме «Боксер», Дэниел Дэй-Льюис временно оставил актерскую карьеру ради своего хобби — деревообработки. Вскоре актер переехал во Флоренцию и стал подмастерьем известного сапожника Стефано Бемера. Пока Дэй-Льюис работал с обувными изделиями, СМИ и фанаты не знали о его местонахождении.