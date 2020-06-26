Мем дня: В Twitter называют настоящих злодеев «Короля Льва», «Звездных войн» и других фильмов

После флешмоба с максимально скучным описанием фильмов в Twitter набрало популярность новое развлечение. Теперь в соцсетях разбираются, кто настоящий злодей в фильмах и сериалах. Например, считается, что Танос — главный злодей «Войны бесконечности», но один пользователь уверен, что на самом деле это Звездный Лорд. В случае трилогии сиквелов «Звездных войн» злодеем вместо Кайло Рена назначили студию Disney.

«Мне за это влетит, но…».

«Самые безответственные родители».

«Если уж на то пошло».

«Все мои кореша ненавидят Дамблдора».