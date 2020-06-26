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Мем дня: В Twitter называют настоящих злодеев «Короля Льва», «Звездных войн» и других фильмов

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После флешмоба с максимально скучным описанием фильмов в Twitter набрало популярность новое развлечение. Теперь в соцсетях разбираются, кто настоящий злодей в фильмах и сериалах. Например, считается, что Танос — главный злодей «Войны бесконечности», но один пользователь уверен, что на самом деле это Звездный Лорд. В случае трилогии сиквелов «Звездных войн» злодеем вместо Кайло Рена назначили студию Disney.

«Мстители: Война бесконечности»

«Мне за это влетит, но…».

«Один дома»

«Самые безответственные родители».

«Один дома 2»

«Король Лев»

«Если уж на то пошло».

«Гарри Поттер»

«Все мои кореша ненавидят Дамблдора».

«Звездные войны»

«Геркулес»

«Бумажный дом»

«Мстители: Эра Альтрона»

«500 дней лета»

«Бэтмен навсегда»

«Губка Боб квадратные штаны»

«Во все тяжкие»

«Крик 3»

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