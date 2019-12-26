Райан Рейнольдс потроллил Брэда Питта фотографией со съемок «Дэдпула 2»

Спустя два года после выхода «Дэдпула 2» в прокат Райан Рейнольдс опубликовал в сториз Instagram несколько фотографий со съемок проекта и попутно поиздевался над Брэдом Питтом, сыгравшим Ванишера. Рейнольдс вывесил фото, на котором лицо Питта практически полностью обрезано. «Поработал с массой отличных ребят. Вот этот парень сыграл Ванишера», — подписал Рейнольдс.

Изначально Питта рассматривали на роль Кейбла, но в итоге его сыграл Джош Бролин. Питт, которому очень понравился мир «Дэдпула», снялся в камео как невидимый Ванишер — его лицо возникает на экране на несколько секунд, после того как персонаж врезается в линии электропередач. За это Питт получил чашку кофе.

Кроме фото с Питтом, Рейнольдс показал, что одна из первых сцен сиквела — отсылка к фильму «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», а книга, которую читает Дэдпул — отсылка к комедии «Самолетом, поездом, машиной» с Джоном Кэнди. Он также вывесил пробный вариант костюма, от которого решено было отказаться (там были дополнительные вставки на руках и ногах), и несколько забавных фото со съемок.

Подробнее о «Дэдпуле 2» сценаристы Ретт Риз и Пол Верник вместе с Литчем и Рейнольдсом рассказали в комментариях к цифровому изданию сиквела.

После слияния Fox/Disney Дэдпул вместе с Кейблом и другими персонажами перешли к Marvel. Никакой точной информации о будущем Дэдпула в популярной киновселенной пока нет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети уже появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox, а впоследствии источники утверждали, что его представят в одном из фильмов франшизы в 2021 году.