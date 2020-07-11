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Хью Джекман отметил появление своего голого зада на Disney+ в «Днях минувшего будущего»

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В отличие от «Всплеска», который подвергся на Disney+ небольшой цензуре, фильм «Люди Икс: Дни минувшего будущего» вышел на стрим-сервисе без каких-либо изменений. В картине остались единственное ругательство, допустимое для фильма с рейтингом PG-13, а также голый зад Логана в исполнении Хью Джекмана. Актер даже отметил это событие в Instagram (правда, прикрыв свою пятую точку эмодзи).

«„Дни минувшего будущегостали первым фильмом, который вышел на Disney+ без цензуры, — написал Джекман. — Это было мое будущее, но, давайте честно, это, скорее, мое прошлое».

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс, который уже много лет ведет с Джекманом шуточную войну, не смог пройти мимо и прокомментировал пост: «В волнительном ожидании, когда они сделают то же самое для „Дэдпула“. Пришла пора детям узнать правду».

В Twitter также отметили, что «Дни минувшего будущее» фактически стали первым фильмом на Disney+ со словом «fuc.

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