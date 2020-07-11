Sony отложила «Охотника на монстров» с Миллой Йовович — он выйдет в 2021 году

Sony Pictures перенесла премьеру фильма по мотивам видеоигры «Охотник на монстров». Теперь боевик с участием Миллы Йовович выйдет в прокат 23 апреля 2021 года вместо 4 сентября 2020-го.

По данным Deadline, перенос связан с двумя причинами. Во-первых, 4 сентября должен выйти сиквел «Тихого места», у которого сильный кассовый потенциал (первая часть собрала в прокате 340 млн долларов при бюджете в 17 миллионов), и выпускать против него «Охотника на монстров» — большой риск для Sony.

Во-вторых, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти планирует повторно ввести в городе карантин. Если в августе местные кинотеатры не будут работать, то все фильмы месяца — «Довод», «Мулан», «Билл и Тед» — перенесут на осень, пишет издание.

Главная героиня «Охотника на монстров» — лейтенант Артемис (Йовович), которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, где обитают монстры. Закаленные бойцы, воевавшие в самых горячих точках планеты, вынуждены использовать все свои навыки, чтобы выжить. Спасти героев может только загадочный Охотник (Тони Джаа), который, как никто, умеет убивать монстров.

Картину поставил супруг Йовович Пол У. С. Андерсон. Они работали вместе над несколькими фильмами, включая четыре части «Обители зла» и «Мушкетеров» 2011 года.