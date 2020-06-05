10 лучших трейлеров недели: «50 оттенков Токио», «Академия „Амбрелла“» и «Пацаны»

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«50 оттенков Токио»

Под таким незамысловатым названием скрывается новый фильм с Александрой Даддарио и Кэрис ван Хаутен, к известной франшизе отношений не имеющий. Столь любимый западными кинематографистами Токио тут, как и положено, олицетворяет пристанище потерянных душ, сияет неоном и манит неведомым. Главная героиня днем преподает английский в школе для стюардесс, а по вечерам посещает питейные заведения, где вскоре познакомится с якудза, который откроет ей мир запретных наслаждений. Экранизация бестселлера канадской писательницы Кэтрин Ханрахан, основанного на личном опыте.

«Айван, единственный и неповторимый»

Экранизация трогательной истории Кэтрин Эпплгейт с CG-животными и звездными голосами. За центрального персонажа, гориллу Айвана, в фильме разговаривает Сэм Рокуэлл, Дэнни ДеВито озвучил бездомного пса Боба, а Анджелина Джоли подарила свой голос слонихе Эстелле. Айван живет в клетке в торговом центре, выступая перед посетителями, а свободное время проводит за общением с Эстеллой и Бобом. Айван ничего не знает о своем прошлом. Но, когда в вольере появляется слоненок Руби, он начинает постепенно вспоминать о жизни до заключения.

«Академия „Амбрелла“», второй сезон

Продолжение сериала, основанного на одноименном комиксе Джерарда Уэя и Габриэля Ба, обещает стать еще более безумным. На этот раз в деле замешаны 1960-е, культ Клауса, убийцы в костюмах молочников, человек с золотой рыбкой вместо головы и очередной конец света. Братья и сестры Харгривс должны найти способ воссоединиться, разобраться с событиями прошлого и вновь попытаться спасти человечество.

«Американский огурчик»

Два Сета Рогена по цене одного — в новой комедии актер играет нашего современника и своего прадеда из 1920-х. Главный герой фильма — иммигрант из Восточной Европы Гершель Гринбаум, который приезжает в Америку в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Однажды, работая на заводе, он падает в чан с солеными огурцами и проводит в нем следующие 100 лет. Очнувшись в Бруклине, Гринбаум обнаруживает, что совсем не постарел. Он ищет свою семью и узнает, что единственный из его живых родственников — его правнук-программист.

«Душа»

Камерный малобюджетный хоррор из Малайзии. Страшилка о том, что в лесу можно встретить кого и что угодно, и совсем необязательно тащить это в дом. Дети приводят за собой чумазую голодную девочку, которую их мама, повинуясь материнскому инстинкту, оставляет ночевать. А на утро потеряшка проклинает всю семью — жить им остается только до полнолуния. Загадочные незнакомцы, пугающий лес и жуткие местные легенды.

«Избави нас от лукавого»

Криминальный боевик из Южной Кореи, которая на данный момент является одной из немногих стран, полностью возобновивших кинотеатральный прокат. История жестокого противостояния двух киллеров, один из которых жаждет отомстить за смерть брата, имеет довольно высокие зрительские ожидания. Действие разворачивается в Таиланде, что для корейцев, видимо, как для американцев Мексика — опасная страна, трущобы и разгул преступности.

«Крепкий Харт», первый сезон

Комедийный сериал с Кевином Хартом и Джоном Траволтой, созданный для мобильного стрим-сервиса Quibi. Весь проект разбит на небольшие эпизоды, в которых комедийный актер пытается стать звездой боевиков. Ему подворачивается шанс получить роль мечты, но сперва он должен пережить обучение в школе для экшен-героев, которой руководит безумный преподаватель. Теперь ему предстоит пройти через серию немыслимых экшен-сцен в компании других студентов.

«Окей! Мадам»

Еще один корейский боевик, на этот раз комедийной направленности, что так любит местный зритель. Обычное семейство отправляется в долгожданный отпуск (корейцы, как мы знаем, трудоголики) и в первый раз в жизни летит на самолете. Но внезапно судно захватывают террористы. Оба супруга оказываются единственными, кто может дать отпор злоумышленникам и освободить заложников, ведь семейный отдых — это святое.

«Пацаны», второй сезон

Главные борцы с супергероями возвращаются на экраны. В новом сезоне Билли Бутчеру и его команде придется активно скрываться от гнева Хоумлендера и супергеройской корпорации, которые намерены разобраться с бывшим оперативником ЦРУ. Ситуация заметно осложняется с появлением новой супергероини Штормфронт. Наделенная огромной силой, способная выступить наравне с Хоумлендером, она намерена разрушить устоявший статус-кво, а ее появление привнесет хаос в существование супергеройской команды.

«Петровы в гриппе»

Новый режиссерский проект Кирилла Серебренникова, экранизация романа Алексея Сальникова. Главные герои картины — Петровы, самая обычная семья из Екатеринбурга. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.