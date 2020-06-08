Нолан не хотел брать Элизабет Дебики в «Довод» из-за ее роли во «Вдовах». Он принял ее за американку

В беседе с Variety режиссер Кристофер Нолан признался, что изначально не планировал брать Элизабет Дебики на главную женскую роль в «Доводе». По его словам, он искал конкретный типаж актрисы — британку, «английскую розу». Однако роль Дебики в триллере «Вдовы» убедила его, что она американка и, следовательно, не подходит.
Лишь когда Эмма Томас, жена и продюсер режиссера, рассказала Нолану, что Дебики из Австралии, он решил пересмотреть другие ее работы. После «Великого Гэтсби» и «Ночного администратора» постановщик понял, насколько она талантливая актриса.
«Элизабет из тех актрис, что, когда о них начинают говорить, ты понимаешь, что видел их в куче проектов, но не осознавал, что это один и тот же человек, — говорит Нолан. — Тот факт, что для человека со столь выдающейся и интересной внешностью она обладает практически хамелеоновым талантом к перевоплощению, многое говорит о ее таланте актрисы».
В итоге Дебики сама настояла на пробах в «Довод». Нолан уже готов был отдать ей роль, но актриса была настроена показать режиссеру, что способна на то, что от нее требуется. В конечном счете она получила роль и, по словам Нолана, идеально с ней справилась.
Нолан не раскрыл подробности того, кого именно играет Дебики (известно лишь, что ее героиня — жена персонажа Кеннета Браны), но отметил, что роль была чрезвычайно сложной. Постановщик уверен, что Дебики нашла способ изобразить свою героиню одновременно сильной и ранимой.
Что в интервью Variety рассказала Дебики:
- Однажды Изабелла Росселлини, с которой Дебики снималась в драме «Вита и Вирджиния», назвала актрису загадочной. «И моя жизнь, по сути, удалась, потому что я всегда хотела быть загадочной!» — призналась Дебики.
- Сама актриса считает себя откровенной ботанкой. В школе она была высокой и долговязой отличницей, которая постоянно писала на 500 слов больше, чем требовалось по заданию.
- Съемки в дорогостоящем фильме Нолана актриса сравнила с работой над небольшой независимой картиной: «Он обладает талантом сделать съемки сложного фильма доступными и увлекательными. Из-за его собранности появляется ощущение, что ты на площадке независимого фильма. Крис работает очень быстро, время и силы тратятся только там, где это требуется. Ничего лишнего. Работа над картиной помогла стать мне лучше не только как актрисе, но и, наверное, как человеку».
- По словам Дебики, все 200 млн долларов бюджета «Довода» видны на экране.
Все, что известно о новом проекте Нолана (фото со съемок, намеки на сюжет, студийные ожидания), КиноПоиск собрал в отдельном материале. Подробнее о создании «Довода» актеры и авторы картины рассказали здесь.
Релиз «Довода» запланирован на 12 августа, но есть опасения, что в будущем премьеру вновь перенесут.
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Источник: Variety