Нолан не хотел брать Элизабет Дебики в «Довод» из-за ее роли во «Вдовах». Он принял ее за американку

В беседе с Variety режиссер Кристофер Нолан признался, что изначально не планировал брать Элизабет Дебики на главную женскую роль в «Доводе». По его словам, он искал конкретный типаж актрисы — британку, «английскую розу». Однако роль Дебики в триллере «Вдовы» убедила его, что она американка и, следовательно, не подходит.

Лишь когда Эмма Томас, жена и продюсер режиссера, рассказала Нолану, что Дебики из Австралии, он решил пересмотреть другие ее работы. После «Великого Гэтсби» и «Ночного администратора» постановщик понял, насколько она талантливая актриса.

«Элизабет из тех актрис, что, когда о них начинают говорить, ты понимаешь, что видел их в куче проектов, но не осознавал, что это один и тот же человек, — говорит Нолан. — Тот факт, что для человека со столь выдающейся и интересной внешностью она обладает практически хамелеоновым талантом к перевоплощению, многое говорит о ее таланте актрисы».

В итоге Дебики сама настояла на пробах в «Довод». Нолан уже готов был отдать ей роль, но актриса была настроена показать режиссеру, что способна на то, что от нее требуется. В конечном счете она получила роль и, по словам Нолана, идеально с ней справилась.

Нолан не раскрыл подробности того, кого именно играет Дебики (известно лишь, что ее героиня — жена персонажа Кеннета Браны), но отметил, что роль была чрезвычайно сложной. Постановщик уверен, что Дебики нашла способ изобразить свою героиню одновременно сильной и ранимой.

Что в интервью Variety рассказала Дебики:

Однажды Изабелла Росселлини , с которой Дебики снималась в драме «Вита и Вирджиния» , назвала актрису загадочной. «И моя жизнь, по сути, удалась, потому что я всегда хотела быть загадочной!» — призналась Дебики.

Изабелла Росселлини «Вита и Вирджиния» Сама актриса считает себя откровенной ботанкой. В школе она была высокой и долговязой отличницей, которая постоянно писала на 500 слов больше, чем требовалось по заданию.



Съемки в дорогостоящем фильме Нолана актриса сравнила с работой над небольшой независимой картиной: «Он обладает талантом сделать съемки сложного фильма доступными и увлекательными. Из-за его собранности появляется ощущение, что ты на площадке независимого фильма. Крис работает очень быстро, время и силы тратятся только там, где это требуется. Ничего лишнего. Работа над картиной помогла стать мне лучше не только как актрисе, но и, наверное, как человеку».

По словам Дебики, все 200 млн долларов бюджета «Довода» видны на экране.

Все, что известно о новом проекте Нолана (фото со съемок, намеки на сюжет, студийные ожидания), КиноПоиск собрал в отдельном материале. Подробнее о создании «Довода» актеры и авторы картины рассказали здесь.

Релиз «Довода» запланирован на 12 августа, но есть опасения, что в будущем премьеру вновь перенесут.

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Источник: Variety