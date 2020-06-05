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Вырезанная сцена из «Мстители: Война бесконечности»: Встреча Черной Вдовы и Умного Халка

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В сети появилась сцена, вырезанная из блокбастера «Мстители: Война бесконечности», где Черная Вдова и Сокол встречают Умного Халка после битвы в Ваканде. В этой версии, после того как Танос по щелчку уничтожил половину всех живых существ, Наташа и Сэм ищут в лесу выживших и находят Халка. Вдова пытается использовать технику успокоения, но Халк начинает разговаривать, к удивлению обоих (Сокол даже подтверждает, что тоже слышит голос Халка).

По изначальной задумке братьев Руссо в финале «Войны бесконечности» Брюс Бэннер превращался в Халка во время схватки с Куллом Обсидианом. Он в буквальном смысле вырывался из брони «Халкбастер». Сцену в итоге изменили (Бэннер побеждал сам), Умный Халк появился уже во «Мстители: Финал», но эпизод встречи с Черной Вдовой успели снять.

«Война бесконечности» — один из крупнейших проектов студии Marvel, для которого художники создали множество концептов. Они нарисовали малыша Таноса и будущего безумного титана, альтернативные виды знакомых персонажей и встречу Брюса Бэннера с Халком. Студия Marvel также отдельно анимировала фальшивые и альтернативные сцены из «Войны бесконечности» и «Финала».

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