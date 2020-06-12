«Хранители» и «Невероятное» лидируют по номинациям на премию телевизионных критиков

Ассоциация телевизионных критиков (TCA) объявила номинантов своей премии. Сериал HBO «Хранители» и проект Netflix «Невероятное» лидируют по количеству номинаций и отмечены в четырех категориях, включая «Сериал года» и «Выдающийся телефильм или мини-сериал».

В общей сложности во всех категориях проекты HBO собрали 16 номинаций, а Netflix отметился в 10 категориях.

Основные номинации распределились следующим образом.

Сериал года

Выдающийся драматический сериал

Выдающийся комедийный сериал

Выдающаяся роль в драматическом сериале

Выдающаяся роль в комедийном сериале

Выдающийся телефильм или мини-сериал

Выдающийся новый сериал

Лауреаты премии будут объявлены в августе 2020-го.

Источник: Variety