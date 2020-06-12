КиноПоиск

«Хранители» и «Невероятное» лидируют по номинациям на премию телевизионных критиков

Обсудить0

Ассоциация телевизионных критиков (TCA) объявила номинантов своей премии. Сериал HBO «Хранители» и проект Netflix «Невероятное» лидируют по количеству номинаций и отмечены в четырех категориях, включая «Сериал года» и «Выдающийся телефильм или мини-сериал».

В общей сложности во всех категориях проекты HBO собрали 16 номинаций, а Netflix отметился в 10 категориях.

Основные номинации распределились следующим образом.

Сериал года

Выдающийся драматический сериал

Выдающийся комедийный сериал

Выдающаяся роль в драматическом сериале

Выдающаяся роль в комедийном сериале

Выдающийся телефильм или мини-сериал

Выдающийся новый сериал

Лауреаты премии будут объявлены в августе 2020-го.

Источник: Variety

КиноПоиск в Instagram

Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Восьмой кинофестиваль «Короче» пройдет онлайн на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

Восьмой кинофестиваль «Короче» пройдет онлайн на КиноПоиск HD

7 июля1
31-й фестиваль «Кинотавр» состоится в сентябре 2020 года

31-й фестиваль «Кинотавр» состоится в сентябре 2020 года

2 июля2
Ари Астер, Виталий Манский, Флоренс Пью и еще 816 новых участников приглашены в состав киноакадемии

Ари Астер, Виталий Манский, Флоренс Пью и еще 816 новых участников приглашены в состав киноакадемии

1 июля6
Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами

Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами

12 июня9

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Тьма»: Как закончился самый запутанный сериал о путешествиях во времени

Вчера6
«Тьма»: Как закончился самый запутанный сериал о путешествиях во времени
«Что, черт побери, это было?»: Трамп, Сталин и другие политики говорят о кино

«Что, черт побери, это было?»: Трамп, Сталин и другие политики говорят о кино

Вчера10
«Шестое чувство»: Как хоррор стал утешением
Культовое кино

«Шестое чувство»: Как хоррор стал утешением

8 июля18
«Хранители» и «Невероятное» лидируют по номинациям на премию телевизионных критиков

«Хранители» и «Невероятное» лидируют по номинациям на премию телевизионных критиков

33 минуты назад0
Киновещь дня: Aston Martin Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер»
Бюро находок

Киновещь дня: Aston Martin Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер»

Вчера2
Джависия Лесли исполнит главную роль во втором сезоне «Бэтвумен»

Джависия Лесли исполнит главную роль во втором сезоне «Бэтвумен»

Вчера27
Фанаты «Академии „Амбрелла“» хотят вступить в культ Клауса после трейлера второго сезона

Фанаты «Академии „Амбрелла“» хотят вступить в культ Клауса после трейлера второго сезона

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт