«Хранители» и «Невероятное» лидируют по номинациям на премию телевизионных критиков

Ассоциация телевизионных критиков (TCA) объявила номинантов своей премии. Сериал HBO «Хранители» и проект Netflix «Невероятное» лидируют по количеству номинаций и отмечены в четырех категориях, включая «Сериал года» и «Выдающийся телефильм или мини-сериал».
В общей сложности во всех категориях проекты HBO собрали 16 номинаций, а Netflix отметился в 10 категориях.
Основные номинации распределились следующим образом.
Сериал года
Выдающийся драматический сериал
Выдающийся комедийный сериал
Выдающаяся роль в драматическом сериале
- Джереми Стронг — «Наследники»
- Кейт Бланшетт — «Миссис Америка»
- Кейтлин Дивер — «Невероятное»
- Марк Руффало — «Я знаю, что это правда»
- Мерритт Уивер — «Невероятное»
- Реджина Кинг — «Хранители»
- Рэй Сихорн — «Лучше звоните Солу»
Выдающаяся роль в комедийном сериале
- Исса Рэй — «Белая ворона»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Памела Адлон — «Все к лучшему»
- Рами Юссеф — «Рами»
- Эль Фаннинг — «Великая»
Выдающийся телефильм или мини-сериал
- «Заговор против Америки»
- «И повсюду тлеют пожары»
- «Миссис Америка»
- «Невероятное»
- «Нормальные люди»
- «Хранители»
Выдающийся новый сериал
Лауреаты премии будут объявлены в августе 2020-го.
Источник: Variety
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