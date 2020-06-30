Киновещь дня: Aston Martin Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер»

Компания Aston Martin выпустит в продажу полную реплику автомобиля Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер». Модель под названием DB5 Goldfinger Continuation — копия машины 1963 года, которая, не считая внешнего сходства, наполнена шпионскими гаджетами агента 007, от дымовой завесы до встроенных пулеметов (они стреляют холостыми).

Специалист по спецэффектам Крис Корбулд воссоздал шпионские атрибуты, включая таран, колеса с лезвиями, телефон в двери, радар, распрыскивание масла по дороге и сменные номера. Из-за этих гаджетов DB5 Goldfinger Continuation нельзя использовать на обычных дорогах.

В общей сложности компания намерена выпустить 25 копий DB5. Стоимость — 3,5 млн долларов. Все машины распроданы еще на стадии предзаказа.

Aston Martin DB5 дебютировал в «Голдфингере», третьем фильме франшизы о Бонде. Элегантный серебристый автомобиль быстро стал одним из ключевых элементов персонажа и впоследствии неоднократно появлялся на экране.

25-й фильм франшизы, «Не время умирать», ожидается в кинотеатрах 19 ноября 2020-го.