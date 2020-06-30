КиноПоиск
Бюро находок

Киновещь дня: Aston Martin Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер»

Обсудить0

Компания Aston Martin выпустит в продажу полную реплику автомобиля Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер». Модель под названием DB5 Goldfinger Continuation — копия машины 1963 года, которая, не считая внешнего сходства, наполнена шпионскими гаджетами агента 007, от дымовой завесы до встроенных пулеметов (они стреляют холостыми).

Специалист по спецэффектам Крис Корбулд воссоздал шпионские атрибуты, включая таран, колеса с лезвиями, телефон в двери, радар, распрыскивание масла по дороге и сменные номера. Из-за этих гаджетов DB5 Goldfinger Continuation нельзя использовать на обычных дорогах.

В общей сложности компания намерена выпустить 25 копий DB5. Стоимость — 3,5 млн долларов. Все машины распроданы еще на стадии предзаказа.

Aston Martin DB5 дебютировал в «Голдфингере», третьем фильме франшизы о Бонде. Элегантный серебристый автомобиль быстро стал одним из ключевых элементов персонажа и впоследствии неоднократно появлялся на экране.

25-й фильм франшизы, «Не время умирать», ожидается в кинотеатрах 19 ноября 2020-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Флешмоб дня: В Twitter максимально скучно описывают фильмы
Бюро находок

Флешмоб дня: В Twitter максимально скучно описывают фильмы

8 июля14
Находка дня: Миниатюрная версия кухни Моники из сериала «Друзья»
Бюро находок

Находка дня: Миниатюрная версия кухни Моники из сериала «Друзья»

6 июля1
Мем дня: В Twitter описывают свои ощущения от прошедших четырех месяцев 2020 года
Бюро находок

Мем дня: В Twitter описывают свои ощущения от прошедших четырех месяцев 2020 года

2 июля5
Видео дня: Кейт Бекинсейл воссоздала дома клип Queen на песню «I want to break free»
Бюро находок

Видео дня: Кейт Бекинсейл воссоздала дома клип Queen на песню «I want to break free»

30 июня6

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Тьма»: Как закончился самый запутанный сериал о путешествиях во времени

Вчера4
«Тьма»: Как закончился самый запутанный сериал о путешествиях во времени
«Что, черт побери, это было?»: Трамп, Сталин и другие политики говорят о кино

«Что, черт побери, это было?»: Трамп, Сталин и другие политики говорят о кино

Вчера8
«Шестое чувство»: Как хоррор стал утешением
Культовое кино

«Шестое чувство»: Как хоррор стал утешением

8 июля18
Киновещь дня: Aston Martin Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер»
Бюро находок

Киновещь дня: Aston Martin Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер»

Вчера2
Джависия Лесли исполнит главную роль во втором сезоне «Бэтвумен»

Джависия Лесли исполнит главную роль во втором сезоне «Бэтвумен»

Вчера26
Фанаты «Академии „Амбрелла“» хотят вступить в культ Клауса после трейлера второго сезона

Фанаты «Академии „Амбрелла“» хотят вступить в культ Клауса после трейлера второго сезона

Вчера2
Саша Барон Коэн попытался разыграть советника Дональда Трампа. В дело вмешалась полиция

Саша Барон Коэн попытался разыграть советника Дональда Трампа. В дело вмешалась полиция

Вчера3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт