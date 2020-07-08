Джависия Лесли исполнит главную роль во втором сезоне «Бэтвумен»

Создатели сериала «Бэтвумен» выбрали новую исполнительницу главной роли: Джависия Лесли («Бог меня зафрендил») заменит во втором сезоне Руби Роуз, которая оставила проект в мае. Вместо Кэти Кейн (Роуз) в продолжении костюм защитницы Готэма примерит новая героиня — Райан Уайлдер.

На данный момент не раскрывается, как именно Райан заменит Кейн, а о новом персонаже рассказывалось лишь в общих чертах. Она младше Кейн и раньше занималась наркотиками, но теперь завязала и живет в своем фургоне вместе с любимым растением. Как и Кейн, Райан — открытая лесбиянка и талантливый, хотя и недисциплинированный, боец. Уайлдер также описывают как приятную, хаотичную и немного нелепую девушку, которая совершенно не похожа на Кейн.

20 мая Роуз объявила, что покидает сериал и не вернется в главной роли во втором сезоне. Утверждалось, что это произошло из-за того, что актрисе очень тяжело дались съемки в проекте, что в итоге привело к проблемам на площадке и отказу от проекта. Сама Роуз никак не прокомментировала причины ухода, но в Instagram поздравила Лесли с ролью.

«ОМГ! Потрясающе! Я очень рада, что Бэтвумен будет играть шикарная чернокожая женщина, — написала Роуз. — Мои поздравления Джависии Лесли, которая перенимает бэтплащ. Тебе предстоит работать с невероятным актерским составом и съемочной группой. Не терпится увидеть второй сезон, ты будешь потрясающей!»

Грант Гастин, исполнитель главной роли в сериале «Флэш», также поприветствовал актрису, которая стала частью супергеройской телевселенной канала CW.

Первый сезон «Бэтвумен» прямо сейчас доступен на КиноПоиск HD. Дата выхода продолжения пока не сообщается.

Источник: Deadline