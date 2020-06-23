Фанаты «Академии „Амбрелла“» хотят вступить в культ Клауса после трейлера второго сезона

В трейлере второго сезона сериала «Академия „Амбрелла“» Netflix показал, чем занимаются герои, застрявшие в 1960-х. Лютер (Том Хоппер) дерется за деньги, Диего (Дэвид Кастанеда) сидит в психушке, Эллисон (Эмми Рэвер-Лэмпман) занимается борьбой за гражданские права, а Клаус (Роберт Шиэн) организовал культ. Последнее особенно понравилось фанатам проекта, которые сразу изъявили желание присоединиться к рядам последователей.

«Я бегу, чтобы вступить в культ Клауса. Мы также получим Бена, так что два в одном».

«Я думаю о вступлении в культ против вступления в культ, лидер которого — Клаус».

«ХОЧУ ВСТУПИТЬ В ЭТОТ КУЛЬТ».

«Я совершенно не удивлен, что Клаус — лидер культа».

«Как правило, я не вступаю в культы, но культурное разнообразие и Клаус в качестве лидера… Познакомьтесь с моей новой семьей».

«Я могу и присоединюсь к культу Клауса».

«Я: Я бы никогда не вступил в культ. Я, увидев длинноволосого Клауса: Я бы, наверное, никогда не вступил в культ».

«ОТ КЛАУСА ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ „АКАДЕМИИ «АМБРЕЛЛА»“ БУКВАЛЬНО ВЕЕТ ЧАРЛЬЗОМ МЭНСОНОМ, И **** КАК ****».



«Бен смотрит, как Клаус организует культ».



В финале первого сезона «Академии „Амбрелла“» апокалипсис все-таки настиг Землю, но герои благодаря Номеру Пять успели вернуться в прошлое. Они переместились на несколько десятилетий назад, в 1960-е, но оказались там в разное время. Последним появился сам Номер Пять, который быстро понял, что миру грозит очередной конец света. Братья и сестры Харгривс должны найти способ воссоединиться и вновь попытаться спасти человечество.

Второй сезон сериала «Академия „Амбрелла“» увидит свет 31 июля 2020-го.