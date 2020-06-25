Саша Барон Коэн попытался разыграть советника Дональда Трампа. В дело вмешалась полиция

После выступления на митинге ультраправых английский комик Саша Барон Коэн выбрал новую цель — Руди Джулиани, советника президента США и бывшего мэра Нью-Йорка. Как сообщает Page Six, Коэн в образе дрэг-квин попытался взять интервью у Джулиани, но затея провалилась, и в дело вмешалась полиция.

7 июля Джулиани планировал дать интервью по поводу того, как администрация Дональда Трампа справляется с пандемией коронавируса. Советник президента ожидал провести нормальную беседу, но, когда перед ним появился Коэн, он быстро опознал комика и понял, что дело нечисто.

«Врывается парень в безумном наряде, я бы сказал розовом костюме трансгендера, — говорит Джулиани. — Розовое бикини с кружевами под прозрачным сетчатым топом. Выглядело совершенно по-идиотски. У него была борода, голые ноги, и он, как по мне, не был особо привлекательным».

«Он заходит и начинает кричать и орать, — продолжает советник президента. — И я подумал, что это разводка или вымогательство, так что я связался с полицией. Он сбежал».

Полиция прибыла на место, но никого не арестовали, так как Коэн и его команда ничего не нарушили.

При этом Джулиани отметил, что любит некоторые фильмы Коэна, упомянув «Бората».

В конце июня Коэн благодаря крупному пожертвованию смог проникнуть на митинг американских ультраправых консерваторов. В образе реднека он выступил на сцене и спел оскорбительную кантри-песню о Бараке Обаме, Хиллари Клинтон и коронавирусе. Собравшиеся активно подпевали Коэну, но организаторы выдвинули предположение, что среди собравшихся были актеры, специально приглашенные, чтобы подпевать.

Предполагается, что выступление на митинге и интервью с Джулиани — часть второго сезона передачи «Что есть Америка?», в которой Коэн в образах разных персонажей издевается над американской политикой.

Подробнее о том, за что любят и ненавидят Коэна, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Page Six