«Что, черт побери, это было?»: Трамп, Сталин и другие политики говорят о кино

Недавно Канье Уэст объявил, что хочет баллотироваться в президенты США. Описывая свою кампанию, он упомянул Ваканду — вымышленную страну из киновселенной Marvel. Как и в кино, рэпер хочет внедрить в США инновации в медицине и даже найти лекарство от СПИДа.

Пока Канье, предположительно, готовится к президентской гонке, мы вспомнили другие случаи, когда политики публично упоминали кино. Кто-то просто признавался в любви к классике, а кто-то резко критиковал.

Дональд Трамп и «Паразиты»

«Паразиты» Пон Джун-хо получили главные награды в 2019 году, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и четыре «Оскара», в том числе в категории «Лучший фильм». Последний приз разочаровал Дональда Трампа: «Победителем стал фильм из Южной Кореи. Что, черт побери, это было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей, а им дают награду за лучший фильм. Это хорошо? Не знаю. Верните „Унесенных ветром“, „Сансет бульвар“. Так много чудесных фильмов, а победитель — из Южной Кореи. Такое раньше было?» — возмутился президент США.

Хиллари Клинтон и «Волшебник страны Оз»

В 2016 году соперницей Трампа на выборах президента была Хиллари Клинтон, она выступала от Демократической партии. Среди ее фаворитов в кино — сказочный «Волшебник страны Оз»: «В молодости это был мой любимый фильм. Мне нравилось представлять себя Дороти и быть частью великого приключения, в которое она отправилась».

Геннадий Зюганов и «Левиафан»

В январе 2015 года «Левиафан» Андрея Звягинцева получил не только номинацию на «Оскар», но и нелестный отзыв от главы КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что он сказал: «Взята разваливающаяся деревня в Мурманской области, на этой чернухе показана якобы вся наша жизнь. Все сводится к такому мраку, который деморализует. На мой взгляд, он носит антинациональный характер».

Владимир Мединский и «Джокер»

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский посмотрел «Джокера» и остался недоволен: «Я редко высказываю свои мнения о произведениях искусства; с моей точки зрения, это неправильно. Другие фильмы по комиксам, которые я смотрел по 10 минут, <...> не вызывали у меня такой бури негативных эмоций». Экс-министр также добавил, что фильм Тодда Филлипса точно не получил бы финансовой поддержки Минкульта.

Иосиф Сталин и «Чапаев»

Ленту о командире Красной армии Василии Чапаеве Сталин посмотрел 38 раз и ожидаемо пришел в восторг: «Здорово, умно и тактично сделано. <...> Чем больше его смотришь, тем больше находишь в нем новых черт».

Джон Кеннеди и «Доктор Ноу»

Роман «Из России с любовью», пятый в цикле Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, был в числе любимых книг 35-го президента США. Более того, после просмотра «Доктора Ноу» Кеннеди признался, что ему хотелось бы иметь в своей команде агента 007.

Барак Обама и «Крестный отец»

Бывший президент США любит картины Фрэнсиса Форда Копполы, о чем он неоднократно говорил в интервью: «Первая и вторая части в числе моих любимых фильмов. Третья нравится меньше. Обожаю эту сагу».

Никита Хрущев и «Летят журавли»

Во Франции фильм Михаила Калатозова получил главный приз Каннского фестиваля, однако реакция в СССР была полярной. Так, Никита Хрущев назвал главную героиню Веронику женщиной легкого поведения, поскольку она изменила мужу, ушедшему на фронт. Кроме того, главу КПСС возмутил ее образ: у Вероники были распущены волосы, а еще она ходила босиком.