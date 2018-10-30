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Universal перенесла сиквел «Хэллоуина» на год и выпустила первый тизер

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Студия Universal отложила премьеры нескольких хорроров. Теперь сиквелы «Хэллоуина» выйдут на год позже: «Хэллоуин убивает» появится в кинотеатрах 15 октября 2021 года, а «Хэллоуин заканчивается» — 14 октября 2022-го.

Также студия выпустила тизер «Хэллоуин убивает». 

Кроме того, «Кэндимен», сиквел одноименного хоррора 1992 года, выйдет на месяц позже — 16 октября вместо 25 сентября этого года, а «Судную ночь 5» перенесли на год — с 10 июля 2020-го на 9 июля 2021-го. 

Первая часть «Хэллоуина» вышла в 1978 году. Фильм рассказывал о серийном убийце Майкле Майерсе, который возвращается в родной город после побега из психиатрической клиники, где он находился с детства за убийство старшей сестры. Прямое продолжение, вышедшее в 2018 году, снял Дэвид Гордон Грин («Ананасовый экспресс: Сижу, курю»). Фильм заработал в прокате 255 млн долларов при бюджете в 10 миллионов.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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