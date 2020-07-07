«Миру нужны супергерои»: Тизер-трейлер второго сезона «Пацанов»

В сети появился тизер-трейлер второго сезона «Пацанов» — продолжения хита стрим-сервиса Amazon.

Действие шоу разворачивается в мире, где супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.